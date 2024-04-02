Біль, що знищує мозок: остеоартрит пов'язали із занепадом когнітивних здібностей

Що старшими ми стаємо, то вірогідніше, що ми розвинемо певні хронічні та хворобливі захворювання, однак деякі з них, схоже, можуть непомітно вбивати наш мозок.

Мільйони людей страждають від хронічного болю, особливо від таких захворювань, як остеоартрит колінного суглоба (ОКС), який, як відомо, спричиняє дискомфорт у суглобах і проблеми з рухливістю. Однак дослідження Китайської академії наук показало, що турбуватися варто не тільки про фізичні симптоми. Воно вказало на можливий зв'язок між хронічним болем у коліні та прискореним старінням мозку, припускаючи, що наслідки таких захворювань, як ГКЗ, можуть виходити за рамки фізичних проблем і впливати на когнітивне здоров'я, підвищуючи ризик розвитку недоумства, пише Brain Tomorrow.

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Щоб розібратися в цьому взаємозв'язку, команда дослідників проаналізувала знімки мозку більш ніж 9000 осіб. Вони розробили спосіб оцінки "віку" мозку порівняно з реальним віком людини. Висновки вчених засвідчили, що в людей з ГКС спостерігалися ознаки прискореного старіння мозку, особливо в ділянках, життєво важливих для пам'яті та навчання. Це не тільки підтверджує специфічний вплив ГКС на здоров'я мозку, а й дає змогу припустити, що ці зміни в ньому можуть передбачити майбутнє зниження когнітивних здібностей і ризик розвитку деменції.

Дослідникам було цікаво дізнатися, що може бути причиною прискореного старіння мозку у людей, які страждають на такі хвороби. Вони виявили ген SLC39A8, який, мабуть, є сполучною ланкою між ГКС і старінням мозку. Цей ген активний у клітинах мозку, які беруть участь у його запаленні та розвитку, що натякає на запалення, як на можливого винуватця зниження когнітивних здібностей, пов'язаного з хронічним болем у коліні. Це відкриває нові потенційні шляхи для вивчення і лікування, спрямованого на боротьбу із запаленням, для захисту здоров'я мозку в людей із хронічним болем.

Це дослідження є тривожним сигналом про ширші наслідки таких захворювань, як ГКС, і водночас наголошує на необхідності раннього виявлення та комплексних стратегій лікування цього болю. У міру старіння населення і збільшення поширеності хронічних больових станів вкрай важливо буде не обмежуватися лише діагностикою безпосередніх фізичних наслідків, а враховувати довгострокові зміни у здоров'ї, включно з когнітивними коливаннями.

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