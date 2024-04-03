Величезні поклади рідкісного газу в надрах Землі в рази більші, ніж думали: накопичувався 1,1 млрд років

Дослідники виявили, що резервуар гелію, виявленого на початку року в надрах планети, має "приголомшливо великі" концентрації.

Наприкінці лютого 2024 року компанія з розвідки ресурсів Pulsar Helium, Inc. оголосила про неймовірне відкриття: буріння недалеко від Беббіта в північній Міннесоті виявило поклади рідкісного на планеті газу на глибині 670 метрів. Тоді початкові вимірювання показали концентрацію гелію 12,4%, що вчені та експерти галузі назвали "просто мрією", пише Live Science.

Відтоді дослідники продовжили свою роботу і нові тести показали концентрацію гелію до 13,8%, що є найвищим показником за всю історію галузі. За словами Томаса Абрахам-Джеймса, президента і генерального директора Pulsar Helium, ці показники є "просто приголомшливими". Для порівняння, у цій галузі інтерес представляють навіть резервуари з концентрацією 0,3% або 0,5% гелію і більше.

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Гелій є другим за поширеністю газом у Всесвіті, проте на Землі його надзвичайно мало, і він утворюється лише внаслідок ядерного синтезу або радіоактивного розпаду урану і торію. Зазвичай гелій отримують як побічний продукт видобутку природного газу. Оскільки він накопичується в надрах Землі в кишенях метану та інших вуглеводнів.

Міннесота вважається одним із небагатьох місць, де, як відомо, гелій існує без вуглеводнів. Решта подібних запасів знаходяться в Гренландії, а також на сході та півдні Африки. Відомо, що всі ці родовища мають кірку гранітної породи, багатої на уран і торій, а також складаються з системи розломів, що руйнує породу й оголює гелій, який утворюється внаслідок радіоактивного розпаду. Далі внаслідок вулканічної активності атоми гелію вивільняються з породи.

Відомо, що резервуар Міннесоти, по суті, являє собою магматичну породу, яка утримує гелій. Дослідники вважають, що для накопичення такої неймовірної концентрації, гелій, ймовірно, мав би накопичуватися не менше 1,1 мільярда років.

Сьогодні рідкий гелій надзвичайно важливий, оскільки його використовують як теплоносій у ядерних реакторах, ракетах, надпровідниках і медичному діагностичному обладнанні. Однак він надзвичайно рідкісний на нашій планеті, а тому дефіцит у галузі спостерігається вже сьогодні.

Передбачається, але виявлене родовище в Міннесоті насправді може розв'язати проблему критичної нестачі гелію в США з мінімальними втратами під час транспортування. Відомо, що гелій досить важко зберігати: залежно від контейнера він починає розкладатися через 25-45 днів після вилучення.

Велика частина світових запасів гелію змішана з вуглеводнями й безконтрольно виривається з-під землі. Однак нове родовище є величезним "подарунком від планети" і може заповнити запаси гелію, яких бракує людству.

Експерти вивчають зібрані на місці дані, щоб встановити розміри та властивості водойми. Необхідні додаткові вимірювання, щоб оцінити тиск, під яким зберігається газ, і очікувану швидкість потоку, після того, як він вийде з-під цього тиску.

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