Не мали грошей і не знали мови: українці потрапили у трудове рабство у Фінляндії, - ЗМІ

Українці працювали у поганих умовах і без перерви, а зарплату або отримували частково, або взагалі не отримували. Звинувачення у торгівлі людьми та махінаціях висунуто 11 особам.

Будівельники з України, разом з будівельниками з Латвії та Естонії стали жертвами торгівлі людьми у Фінляндії. Про це повідомляє видання Yle.

Правоохоронці Фінляндії разом із колегами з Естонії викрили випадки торгівлі людьми за обтяжувальних обставин у будівельному секторі.

Згідно з даними слідства, іноземців з України, Латвії та Естонії заманювали до Фінляндії для роботи на будівництві, яка скоріше нагадувала рабство. "Роботодавці" отримали від своєї злочинної діяльності 2,3 мільйони євро.

Звинувачення у торгівлі людьми, махінаціях з пенсійними виплатами та у злочинах з використанням вогнепальної зброї висунуто 11 особам.

Підозрювані залучали працівників до різноманітних робіт у сфері будівництва через засновані ними фірми. Працівників, які приїхали до Фінляндії, вводили в оману і втягували в борги. Робочі зміни були довгими, без вихідних та перерв, а умови роботи поганими. У кількох випадках заробітна плата працівникам була частково або повністю не виплачена.

"За інформацією поліції, підозрювані, наприклад, скористалися залежністю відповідних осіб від роботодавця через відсутність у них знань мови та брак ресурсів. Крім того, під час попереднього розслідування підозрюється, що на деяких співробітників були спрямовані насильство та погрози, – сказав керівник розслідування, комісар з кримінальних справ Марко Хейнонен з Центральної кримінальної поліції.

Працівників реєстрували, як легких підприємців у компанії, яка надає послуги з виставлення рахунків, фактично не знаючи про домовленості та не розуміючи, що таке легке підприємництво.

"Метою цієї домовленості було, серед іншого, уникнути виконання обов’язків роботодавця, зменшити зарплату, переказати гроші від потерпілих до підозрюваних та уникнути виплат пенсійного страхування. Легке підприємництво дозволило штучно зменшити заробітну плату потерпілих шляхом вирахування з неї різних витрат", – каже керівник розслідування Хейнонен.

Організація обіцяла робітникам безплатне житло у Фінляндії та зарплату за виконану роботу, а насправді з працівників вираховували не тільки за житло, а й за спецодяг, та накладали грошові штрафи. Зарплата кількох осіб була настільки низькою, що вони навіть заборгували своєму роботодавцю.

Фінські будівельні компанії, в яких працювали позивачі, не підозрюються в будь-яких кримінальних злочинах.

Нагадаємо, що за пів року повномасштабного вторгнення російських військ в Україну 44% українців залишилися без роботи, а кожен четвертий ризикує потрапити в трудове рабство.