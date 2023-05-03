Свобода преси у світі: Україна піднялася на 27 позицій, а РФ продовжує падати (рейтинг)

В організації "Репортери без кордонів" зазначили, що попри війну Україна продовжує боротьбу з кремлівською пропагандою, чого не скажеш про Російську Федерацію.

Україна у 2023 році значно піднялася у світовому рейтингу свободи, а ось Російська Федерація продовжує падати та наближатися у списку до Північної Кореї. Про це повідомляє організація "Репортери без кордонів".

Цей рейтинг оцінює якiсть журналістики у 180 країнах світу. "Дуже серйозна" ситуація в 31 країні, "важка" в 42 країнах", "проблемна" в 55 і "хороша" в 52, що залишилися.

Незважаючи на повномасштабну війну в Україні, яка триває вже понад рік, Київ піднявся у рейтингу зі 106 до 79 місця. Російська Федерація навпаки. У 2022 році вона посідала 155 місце у списку, а тепер 164 зі 180.

У звіті також згадується, що після початку російської агресії Україна опинилася "на передньому краї спротиву поширенню кремлівської пропаганди", а ось Кремль лише посилив поширення пропаганди.

Рейтинг свободи преси 2023 року Фото: Reporters without borders

Першість сьомий рік поспіль утримує Норвегія. Далі у рейтингу можна побачити Ірландію, Данію, Швецію, Фінляндію та Нідерланди відповідно.

В антилідерах утримуються країни Азії: 178 місце – В'єтнам, 179 місце – Китай, і найгірша ситуація, на думку організації, у Північній Кореї. Вона замикає рейтинг.

Рейтинг свободи преси 2023 року Фото: Reporters without borders Рейтинг свободи преси 2023 року Фото: Reporters without borders

Нагадаємо, 24 березня соцопитування показало, що поляки фундаментально змінили ставлення до українців, що стало рекордом за всю історію. За даними дослідницького інституту CBOS, росіяни та білоруси перебувають на дні рейтингу симпатій поляків. Найкраще у Польщі ставляться до американців, італійців та англійців.