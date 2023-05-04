Служив у батальйоні імені Джохара Дудаєва: від поранень помер режисер Андрій Максименко (фото)

Він написав сценарії до стрічок "Сьомий маршрут", "Старі полковники", серіалу "Роман вихідного дня". Як режисер, створив серіал "Весілля Барбі".

Від поранення помер актор, сценарист та режисер Андрій Максименко, який добровольцем служив у батальйоні імені Джохара Дудаєва. Про це повідомила в Facebook 4 травня його цивільна дружина, акторка Анастасія Баша.

Він отримав поранення при виконанні бойового завдання. Помер Андрій 3 травня.

"Він був геній. Для воїна велика честь — піти у бою", – зазначила вона у дописі.

Анастасія також розповіла, що у 2014 році, коли Росія напала на Україну, Максименко добровольцем долучився до лав батальйону "Дніпро". Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році – став бійцем добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Мав позивний "Режисер".

Жінка зазначила, що для неї велика честь прийняти його героїчну смерть із честю і гідністю. Баша додала, що поважає його боротьбу, яка була спрямована заради захисту України та українського народу.

"Я вибираю прийняти це на високій ноті", – розповіла вона.

Хто такий Андрій Максименко

Андрій Максименко – український актор, сценарист та режисер. Він навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Отримав професійні знання за спеціальністю "Режисура кіно". Його акторську діяльність бачили у фільмах "Русалонька", "Сокирра" та "Judenkreis, або Вічне колесо". Він написав сценарії до стрічок "Сьомий маршрут" (1997), "Старі полковники" (2007), серіалу "Роман вихідного дня" (2008). Як режисер, створив серіал "Весілля Барбі" (2008) та інші.

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що у боях на фронті загинув радіоведучий "Суспільного" Дмитро Сірик. В останні місяці свого життя він постійно перебував на передовій у Донецькій області, де тривають активні бойові дії.