Бізнесмен зі Львова постачав Rolls-Royce і Maybach керівництву "Газпрому" та RT, — СБУ (фото)

Підозрюваний купував преміальні авто в Україні, оформлював їх на комерційні структури та переправляв їх транзитом через територію ЄС до Білорусі, а звідти — до Росії. Ділок, як стверджують в СБУ, також подав до податкової заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.

У Львові місцевий підприємець налагодив бізнес з РФ в обхід міжнародних санкцій. Він постачав до країни-агресорки елітні авто. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Чоловік, який раніше мешкав у Росії і має там власний бізнес, перебрався до Львова і тут створив масштабну схему нелегального експорту до Росії підсанкційних автомобілів преміумкласу.

Серед замовників "Роллс-Ройсів" та "Майбахів" були представники топменеджменту кремлівського монополіста "Газпром" і пропагандистського телеканалу Russia Today.

Встановлено, що від серпня 2022 до березня 2023 року бізнесмен нелегально переправив росіянам 45 елітних автівок на загальну суму понад 3 млн євро.

"Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти — до Росії. Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Незаконну оборудку викрили співробітники СБУ і заблокували її. За поданням СБУ також накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

До списку заблокованих активів увійшли корпоративні права на 17 підприємств, понад пів сотні виробничих приміщень, зокрема, в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, 3 десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автівок

Фігурантам справи повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ.

Нагадаємо, що СБУ заарештувала активи проросійського бізнесмена Вадима Новинського, якого підозрюють у причетності до співпраці з окупантами. Загальна вартість заарештованого майна й активів становить понад 10,5 мільярда гривень і включає 230 об'єктів нерухомості.

Українські бізнесмени намагалися вивезти в Іран вкрадені авіадвигуни. Агрегати викрали під час ліквідації одного з державних підприємств і планували вивезти з країни за підробленими документами.