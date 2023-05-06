Юна співачка з України відмовилась ділити сцену з росіянином: МЗС відзначило її подякою (відео)

Виконавиця з України виголосила промову із закликом підтримувати Україну замість вокального номера на італійському фестивалі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначив її подякою "за перемогу духу в культурній дипломатії" за цей вчинок.

13-річна українська співачка та переможниця "Чорноморських ігор 2021" Софія Самолюк відмовилася від виступу на фестивалі Sanremo Junior в Італії через небажання ділити сцену з артистом Із РФ. Відповідне відео в соцмережах опублікувала Наталія Медвеєва.

Українська співачка замість співу виголосила промову, в якій виразила обурення щодо присутності росіян на міжнародному конкурсі.

"Я не можу співати на одній сцені з представником терористичної держави. Дякую всім за розуміння. Твердо вірю, що наступного року країни-терористки тут не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну", — сказала Самолюк.

Вона нагадала глядачам зі сцени, що РФ вбиває українських дітей.

"Ця дівчинка — приклад для тих, хто досі шукає "хороших росіян" і не може визначитися з власною позицією щодо страшної війни росії проти України. Приклад того, як чітка громадянська позиція об’єднує нас — від найменших до найстарших", — написала пресслужба МКІП.

Співачка дізналася про участь росіянина в день виступу

Представники Самолюк розповіли журналістам "Українська правда", що організатори оголосили про участь виконавців із Росії за кілька годин до початку конкурсу, який проходив 3 травня. Країну агресорку на фестивалі представляв співак Кіріл Єжов.

Фото: Українська правда Фото: Українська правда

Дівчинку відзначили спеціальною подякою в МЗС

5 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував у соцмережах відео, в якому прокоментував вчинок 13-річної українки.

"13-річна Софія Самолюк відмовилася виступати на дитячому вокальному фестивалі в Сан-Ремо через присутність представника Росії та вразила весь світ своєю промовою. Не заспівавши жодного слова, але сказавши важливі слова, вона здобула перемогу для України в Сан-Ремо", — заявив Кулеба.

Голова МЗС подякував Самолюк і повідомив, що відзначає її спеціальною подякою "за перемогу духу в культурній дипломатії".

Нагадаємо, Україна опинилася в центрі коронації Чарльза III через килим у кольорах прапору, однак у Букінгемському палаці це пояснили "щасливим збігом обставин". Багато гостей також були вдягнені в жовто-блакитний одяг.

Голова МКІП Олександр Ткаченко повідомив, що з Батьківщини-матері знімуть радянську символіку.