Похолодання та нічні заморозки: якою буде погода в Україні у середині травня (фото)

Температура повітря поступово підніметься лише до кінця робочого тижня. Тільки у вихідні українці можуть розраховувати на +20.

Антициклон Tina принесе в Україну холоди та нічні заморозки. Це випливає із прогнозів погоди синоптиків Ігоря Кібальчича та Наталки Діденко.

"Завдяки особливому розташуванню, (антициклон – ред.) Tina сприяє надходженню морозного повітря з північних широт до південніших. Як наслідок, практично по всій території України температура повітря суттєво знизилася аж до заморозків у нічний час", – зазначає Кібальчич.

У понеділок, 8 травня, дощі пройдуть у західних регіонах (крім Рівненської та Волинської областей), на південному сході, увечері також у південній частині країни. У Карпатах можливий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на сході подекуди пориви, 15-20 м/с. Вночі ртутні стовпчики коливатимуться в діапазоні від +3 до +9 градусів, у Волинській області та на крайній півночі України вночі сильні заморозки у повітрі -3…0. Вдень температура становитиме +12…+17 градусів.

У вівторок, 9 травня, помірні дощі очікуються у південній частині нашої країни, а також на Донбасі. На решті території України буде сухо. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. У темний час доби температура становитиме +2…+7 градусів, у західній частині на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки -3…0. Вдень градусники покажуть +11…+16.

У середу, 10 травня, лише на Сході пройде невеликий дощ, у решті регіонів – без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +2…+7 градусів, у західних та північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки -3…-0. Вдень повітря прогріється до +12…+17 градусів, на Закарпатті до +19.

У четвер, 11 травня, по всій території України очікується суха погода. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, удень ртутні стовпчики піднімуться до +12…+17, на Закарпатті до +19 градусів.

У п'ятницю, 12 травня, невеликі короткочасні дощі та грози місцями пройдуть у північних, західних та центральних областях. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У темний час доби синоптики обіцяють +3…+8, вдень +14…+19 градусів.

У суботу, 13 травня, прогнозується дощова погода у західних областях, Криму та Приазов'ї. Вдень місцями пролунають грози. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +5…+10, вдень +15…+20 градусів.

У неділю, 14 травня, практично по всій території нашої країни очікується нестійка погода з дощами у супроводі гроз та місцями граду. Вітер східний, 5-10 м/с. Вночі термометри покажуть +7…+12, вдень +15…+20 градусів.

Нагадаємо, заморозки в Україні були також і наприкінці минулого тижня. Похолодання прийшло до нашої країни із заходу 3 травня.

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