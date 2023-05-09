Індексація пенсій: кому з українців можуть підвищити виплати на 20%

У березні держава перерахувала пенсійні виплати 10,5 млн українців. Зокрема, пенсії підвищили постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи. А вже у липні, як зазначають в ПФУ, планується нова індексація.

У липні в Україні певним групам пенсіонерів підвищать пенсії майже на 20%. Про це повідомив голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус в інтерв’ю "ТСН", опублікованому 8 травня.

"Цього року вже проведено індексацію пенсій і заплановано проведення кількох масових перерахунків пенсій. Із 1 березня на коефіцієнт збільшення 1,197 було проіндексовано пенсії, призначені відповідно до Законів України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", збільшено розміри мінімальних пенсій з інвалідності військовослужбовцям і постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи", — заявив Капінус.

Він розповів, що також уже зросли розміри мінімальної пенсії та мінімальних пенсійних виплат тим, хто має повний страховий стаж. За даними посадовця, під час індексації в березні держава перерахувала пенсійні виплати 10,5 млн громадян.

"Також від 1 березня було збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат особам із інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС", — сказав Капінус.

Очільник Пенсійного фонду розповів, що українським пенсіонерам, які продовжують працювати, перерахують пенсії від 1 квітня. Також в Україні від 1 липня планують провести індексацію на 19,7% пенсій, призначених законами "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України" та "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Нагадаємо, 8 травня в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оголосили, що військові та цивільні, звільнені з полону, мають право на одноразову виплату в розмірі 100 тисяч гривень від держави. Також 100 тисяч можна отримати за кожен рік перебування в полоні, кошти можуть виплачувати одному з членів родини полоненого.

Також 8 травня у Верховній Раді повідомили про нові ініціативи — запровадження додаткових винагород військовим, а також підвищення зарплат інструкторам і стипендій військовим курсантам.