НМТ-2023: 7 ресурсів, на яких можна пройти тренувальні тести

Передбачено дві сесії Національного мультипредметного тестування: основна та додаткова для абітурієнтів, які не змогли брати участь в основній.

У рамках вступної кампанії 2023 року для вступу на бакалаврат замість традиційного ЗНО вже вдруге проводитиметься Національне мультипредметне тестування (НМТ) у комп'ютерному форматі. Щоб добре до нього підготуватися, потрібно потренуватися на демонстраційних завданнях або тестах з НМТ або ЗНО, що використовувались минулими роками. Видання "Факти" зібрало кілька ресурсів, на яких є така можливість.

Інтерактивний тест містить 22 завдання, які покажуть реальний рівень знань абітурієнта. У майбутньому на сайті мають з'явитися ще кілька варіантів тестів, які зараз у розробці.

На сайті зібрано реальні тести ЗНО з усіх предметів, які проходили випускники минулих років, починаючи з 2016-го року. Правда, щоб пройти тест, його потрібно відкрити у PDF-файлі, записати відповіді на папері, а потім звірити з правильними.

Тут пройти тест з кожного предмета можна онлайн в інтерактивній формі, а після закінчення система відразу вкаже кількість правильних відповідей. Зазначається, що інтерфейс на реальному НМТ відрізнятиметься від демонстраційного, але структура завдань та тривалість виконання будуть такими самими.

На Osvita.ua можна знайти більшість тестів ЗНО та НМТ минулих років. Так, тести з української мови та літератури доступні з 2006-го року, а з математики чи історії України – з 2007-го. Також є можливість скласти пробні варіанти та тести додаткових сесій ЗНО.

Тут на вас чекають тести ЗНО за попередні 11 років та особлива методика підготовки у вісьмох режимах. Система зберігає історію проходження тестувань та аналізує статистику результатів. Сервіс платний.

На платформі є різноманітні тести з багатьох шкільних предметів, проте завдання для підготовки до ЗНО доступні лише з української мови, яка цього року є обов'язковою на НМТ.

Інтерактивний ресурс містить більшість тестів ЗНО минулих років з усіх предметів, а також власні пробні версії ЗНО, за які, щоправда, доведеться заплатити.

НМТ 2023: графік проведення

Тестування пройде у спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах, створених у приміщеннях шкіл та університетів за погодженням з органами державної влади. Також екзаменаційні центри з'являться у деяких країнах світу.

Передбачено дві сесії тестування: основна, яка пройде з 5 по 23 червня, та додаткова, що триватиме з 11 по 24 липня.

Очікується, що більшість учасників мультипредметного тесту має пройти тестування в період основної сесії.

Додаткова сесія буде доступна тим, хто не зможе взяти участь в основній сесії через неможливість потрапити до пункту проведення НМТ, зокрема з окупованої території, або через перешкоди при роботі над тестом (наприклад, оголошення повітряної тривоги).

Кожен учасник НМТ зможе пройти тестування лише один раз. Тобто можливості перездати тест під час додаткової сесії не передбачено.

Нагадаємо, 26 квітня заступник голови Міністерства освіти і науки Андрій Вітренко повідомив, що навчання у закладах середньої освіти в Україні завершиться цього року до 30 червня.

У жовтні 2022 року Фокус розбирався, чому освіта в Україні стала затребуваною серед чоловіків різного віку і як це вплинуло на вартість навчання на контракті.