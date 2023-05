Конкурс "20 млн за БПЛА на Червоній площі" продовжено, – Володимир Яценко

Конкурс "посади безпілотник на Червоній площі та отримай 20 млн грн" продовжується, оскільки через сильний зустрічний вітер та присутність глав інших держав точно виконати його умови під час параду 9 травня було неможливо. Про це написав на своїй сторінці у facebook розробник БПЛА "Довбуш Т10" Володимир Яценко, який ініціював змагання дронів, щоб перевірити максимальні можливості ворожого ППО.

"#Червона площа, #20 000 000. Проміжні результати конкурсу. Враховуючи те, що кремлівський упир прикрився "живим щитом" керівників інших держав, точно виконати умови конкурсу було неможливо. Два літака виконали завдання зі зміненим кінцевим місцем призначення. На відео, яке публікують російські телеграм канали, добре видно, що літак рухається по круговій траєкторії – це режим LOITER кінця маршруту. Другий літак спрямував на площу біля міністерства оборони. Дуже важливо було перевірити боєздатність ворожого ППО у максимальній комплектації. Результат для них невтішний – 2:0 на нашу користь. Скажу відверто, погода дуже заважала: на першій половині маршруту телеметрія фіксувала зустрічний вітер 12-14 м/с, що більше ніж вдвічі скорочувало можливості літаків по дальності. Отже, зважаючи на ці обставини, я вирішив продовжити конкурс. Перший, хто виконає завдання, отримає # 20 000 000. SHOW MUST GO ON", — написав Володимир Яценко.

Нагадаємо, 9 травня російські телеграм-канали повідомили про три БПЛА, які під час параду прямували до Москви. Перший був збитий під Калугою, другий прямував прямо до штаб-квартири Служби зовнішньої розвідки і був посаджений на території Бітцевського лісу. Третій, що зафіксований на відео, був посаджений у Ломоносовському районі Москви, на Вернадському проспекті, неподалік від Червоної площі.

Перед цим, на початку квітня виробник дронів "Довбуш Т10" Володимир Яценко пообіцяв премію у розмірі 20 млн грн розробнику БПЛА, чий апарат зможе приземлитися 9 травня на Червоній площі у Москві.