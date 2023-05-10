"У мене дитяча травма": учасник скандалу з піснею Лепса у Львові відреагував на повістку

Любитель російської музики Лук'ян Зайцев стверджує, що після конфлікту з львів'янином вилучив пісню прокремлівського виконавця і більше її не слухає.

Одесит Лук'ян Зайцев, який вступив у конфлікт із мешканцем Львова Романом Гурським через гучне прослуховування пісні прокремлівського російського співака Григорія Лепса в центрі міста, висловився про вручену йому повістку. Коментар юнака опублікувало видання ТСН.ua.

Хлопець зізнався журналістам, що не дуже переживає через повістку та розраховує на "білий квиток".

"Мені потрібно буде піти у військкомат. У мене дитяча травма — немає двох пальців", – заявив Зайцев.

Юнак сказав, що його поведінка у конфлікті була неправильною. Він також додав, що видалив згадану пісню Григорія Лепса і більше її не слухає.

При цьому опонент одесита музикант Роман Гурський заявив у коментарі виданню, що не вірить у зміну його поглядів. За словами Гурського, Зайцев і його друзі вже 6 місяців "тусуються у Львові".

Скандал у Львові через пісню Лепса: що відомо

У неділю, 7 травня, біля пам'ятника Адаму Міцкевичу у Львові стався конфлікт між місцевим мешканцем Романом Гурським і пасажирами автомобіля Range Rover, які голосно слухали пісню Григорія Лепса, відомого своєю прокремлівською позицією.

"Коли він почув моє запитання "Чи нормально вам слухати московську музику?", то відразу включив "бика". Спробував вибити мені з рук телефон, збив із мене кашкет, а потім намагався вдарити в обличчя. Я ухилився, тому він просто мене "черкнув", — розповів львів'янин.

Згодом стало відомо, що молодих людей затримала поліція. У мережі також з'явилося відео, на якому Лук'ян Зайцев просить вибачення за свою реакцію на зауваження.

Згідно із заявою Патрульної поліції Львівської області від 9 травня, хлопців, які слухали у машині Range Rover пісню Григорія Лепса, затримали та вручили їм повістки. Патрульні зупинили їхній автомобіль на вулиці Кульпарківській та з'ясували, що водій — 26-річний житель Донецької області. Найбільш агресивним у компанії виявився 20-річний мешканець Одеси.