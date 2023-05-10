У голові Батьківщини-Матері є висувний кран, який допоможе демонтувати герб СРСР — експерти

В українському суспільстві багато років сперечались про те, наскільки технічно складними будуть роботи із заміни символіки на монументі в Києві. Фокус поспілкувався з фахівцями, які пояснили нюанси проведення демонтажу радянського герба на щиті Батьківщини-Матері.

Всередині голови Батьківщини-Матері знаходиться висувний кран, за допомогою якого будуть проведені роботи по демонтажу герба СРСР і встановленню української національної символіки. Про це розповіли в Українському інституті сталевих конструкцій ім. Шимановського, пише Фокус у статті "Тризуб на Батьківщині-Матері: скільки коштує заміна символіки та коли почнуться роботи на статуї".

Наразі інститут готує проєктну документацію на ремонт крана.

Як розповів Микола Чорномиз, заступник гендиректора з виготовлення та монтажу металоконструкцій інституту ім. Шимановського, до минулого року у фахівців навіть не було підтвердження того, що кран дійсно там знаходиться. Вважалось, що він був знищений під час монтажу монумента. Насправді в 1981 році робочі не встигли його добудувати до приїзду московської делегації, тому просто покинули конструкцію.

Підіймальний кран виявили в процесі проведення технічного обстеження всередині статуї, який інститут проводив у листопаді-грудні минулого року.

Сьогодні вантажопіднімальний пристрій потребує ремонтних робіт. Як уточнює Олександр Шимановський, генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій ім. Шимановського, його треба буквально добудувати. Після цього зʼявиться можливість проводити роботи по демонтажу радянського герба.

За словами Чорномиза, згідно з умовами договору в інституту є два місяці на виготовлення проєктної документації по ремонту крана, тобто до липня цього року проєкт вже має бути готовий.

Після цього підрядна організація повинна закупити обладнання та матеріали й почати ремонтні роботи.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що на Батьківщині-Матері замінять герб СРСР на тризуб.