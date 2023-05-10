Заміна символіки на монументі Батьківщини-Матері коштуватиме приблизно 36 млн грн, — експерти

В Українському інституті сталевих конструкцій ім. Шимановського розказали, коли на щиті Батьківщини-Матері зʼявиться тризуб замість радянського герба.

Демонтаж герба СРСР та встановлення національної української символіки коштуватиме приблизно 36 млн грн. Про це в коментарі Фокусу розповів Олександр Шимановський, генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій ім. Шимановського.

У лютому 2018 року телеканал ТСН з посиланням на експертів повідомляв, що демонтаж герба СРСР коштуватиме 500 тис. грн, а його заміна на іншу символіку обійдеться у 8 млн грн.

Тим часом, Шимановський стверджує, що сьогодні про такі суми вже не йдеться. За його словами, вартість виготовлення проєктної документації на ремонт вантажопіднімального пристрою [спеціального крана, який потрібен для виконання робіт і знаходиться всередині голови Батьківщини-Матері] та заміну національної символіки становить 2,5 млн грн.

Будівельні та монтажні роботи в цілому коштуватимуть приблизно 36 млн грн.

Микола Чорномиз, заступник гендиректора з виготовлення та монтажу металоконструкцій інституту ім. Шимановського, своєю чергою пояснює, що з інститутом вже заключили договір на виготовлення проєктної документації на ремонт підіймального пристрою. Фахівці мають закінчити його до липня цього року.

Після цього підрядна організація повинна закупити обладнання та матеріали й почати ремонтні роботи.

"Але зараз ніхто не зможе сказати, скільки часу в них на це піде. Можливо, місяці три — це і сам ремонт, і випробування, і здача крана в експлуатацію", — говорить заступник гендиректора.

Якщо весь процес пройде нормально і восени кран буде готовий, то демонтаж радянського герба і встановлення української національної символіки почнеться наприкінці весни — початку літа наступного року. У холодні сезони проведення таких робіт неможливо — на висоті 92 метрів це просто небезпечно. Для цього потрібна тепла погода без вітру, пояснює Чорномиз.

При ідеальному сценарії — декомунізація Батьківщини-Матері має завершитись до Дня незалежності 2024 року.

"Вони [Мінкульт] хотіли все поміняти вже до 24 серпня цього року, але документи ще не затверджені", — додає експерт.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко минулого тижня заявив, що на Батьківщині-Матері замінять герб СРСР на український тризуб. За словами Ткаченка, нині в Міністерстві працюють над проєктною документацією.