Визнав свою провину: суд уперше виніс вирок митрополиту УПЦ МП Йосафу

Як встановило слідство, священнослужитель та його секретар поширювали багатотисячні тиражі проросійської пропаганди серед парафіян релігійного суспільства.

Районний суд міста Кропивницький уперше ухвалив вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП), колишньому керівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Йосафу, визнавши його винним у злочинах, у яких його звинувачувала СБУ. Про це повідомляє 12 травня пресслужба СБУ.

Також у СБУ повідомляють, що вирок був озвучений і стосовно секретаря Кіровоградської єпархії. Суд призначив Йосафу та секретареві єпархії 3 роки позбавлення волі з випробувальним строком у 2 роки, а також заборонив на 1 рік обіймати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.

У пресслужбі відомства повідомили, що обвинувачені повністю визнали свою провину у злочинах. Раніше їх було засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Повідомляється, що розслідування встановило причетність єпископа до публічного вихваляння захоплення територій України, роздмухування міжрелігійної ворожнечі в регіоні на користь Росії, а також встановило, що митрополит Йосаф входив до оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти України.

Слідчі змогли підтвердити постійний зв'язок митрополита Йосафа з головою РПЦ, а також виконання ним доручень з Кремля щодо виправдання російської агресії. Вказівки щодо підривної діяльності проти України надходили у вигляді письмових циркулярів та особистих зустрічей на території РФ.

Відомо, що священнослужитель та його секретар поширювали серед парафіян релігійного суспільства пропагандистську літературу ворога, яку зловмисники отримували багатотисячними тиражами з друкарень РФ.

Співробітники СБУ під час обшуків спромоглися виявити на території єпархії велику кількість подібних матеріалів, а також документи, підписані кураторами з Москви.

Нагадаємо, 12 травня суддя Ленінського районного суду Кропивницького Світлана Льон присудила три роки позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки екскерівнику Кіровоградської єпархії УПЦ МП Петру Губені та секретареві єпархії Роману Кондратюку.

Також нагадаємо, що наприкінці березня священнослужитель УПЦ МП порівняв служителів Православної церкви України з "вовками в овечій шкурі".