Пенсії в Україні: яким категоріям громадян доплачуватимуть від 400 до 800 гривень?

За інформацією журналістів, українці, нагороджені, зокрема, військовими орденами та медалями, можуть отримувати доплати в розмірі від 20 до 40% від прожиткового мінімуму.

Деякі громадяни України зможуть отримувати не лише пенсію, а й різні доплати й надбавки, серед яких — доплати за особливі заслуги. Про це 16 травня повідомляє газета "На пенсії".

За інформацією видання, українці, нагороджені військовими орденами та медалями (це стосується як радянських нагород, так і українських), мають право на доплату до пенсії відповідно до Закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Розмір таких доплат, згідно із законом, становить від 20 до 40% прожиткового мінімуму, тобто від 418,60 грн до 837,20 грн. У такому разі враховується також кількість нагород.

Пенсії в Україні — доплати для Героїв України

Деяким українським військовим може бути надано статус особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною. До таких осіб належать Герої України, які були нагороджені після 2014 року орденом "Золота зірка", громадяни, нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів і орденом княгині Ольги трьох ступенів.

Видання зазначає, що подібний статус раніше доплачували до пенсії, яка становила 70% від прожиткового мінімуму, тобто 1465,10 гривень. У деяких виняткових випадках сума доплат за заслуги перед Батьківщиною могла становити до 10 000 гривень (цільова щомісячна доплата, згідно з постановою КМУ від 2 грудня 2009 року №1309).

Водночас із січня 2023 року розмір доплат було збільшено з однієї до трьох мінімальних зарплат (від 6700 грн до 20 100 грн). Також отримання доплат може бути призначене для Героїв України, які ще не отримують пенсію.

Нагадаємо, днями стало відомо, що в липні в Україні певним групам пенсіонерів підвищать пенсії майже на 20%.

Також нагадаємо, у середині травня 2023 року з'ясувалося, що, за даними ПФУ, кількість пенсіонерів у країні збільшилася, а середній розмір пенсії становив 5 238 гривень. Найнижчу середню пенсію було зареєстровано в Тернопільській області, а найвищу — в Києві.