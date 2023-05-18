Аномальне літо: яких сюрпризів чекати від погоди в Україні

За прогнозами фахівців, у липні в Україні будуть грози, град, шквали та смерчі, а у серпні спека накриє західні та північні регіони нашої країни.

Попри те, що до закінчення календарної весни – ще половина місяця, в Україні вже встановилася майже літня спека. Це пов'язано із глобальними кліматичними процесами та дає передумови прогнозувати, що літо в Україні буде незвичайним. Про це повідомляє "Телеграф".

Нетипове літо 2023: погода в Україні

Вчені очікують, що "зсув" сезонів спричинить незвичайні погодні умови й літо також буде нетиповим. Атмосферні зміни зумовлять досить тепле літо в Європі загалом та в Україні, зокрема, порівняно із середніми багаторічними даними.

Погода в червні

Зазначається, що попри присутність спекотних днів у червні, також цього місяця випаде достатньо опадів. У цьому сенсі перший літній місяць не відрізнятиметься від минулих років, коли в червні було найбільше дощів та гроз.

Погода в липні

Погода у липні обіцяє бути найнестабільнішою. Зазвичай цього місяця спостерігаються високі температури, і навіть такі природні явища як сильні грози, град, шквали, смерчі. Очікується, що цього року липень також не стане винятком – за прогнозами світових кліматичних центрів у середині літа буде досить несприятливих погодних умов та різких коливань температури.

Погода в серпні

Щорічно у серпні на території Європи випадає менше опадів, ніж в інші літні місяці, нерідкі посухи. За прогнозами фахівців, середня температура повітря буде на пару градусів вище порівняно із середніми багаторічними даними. При цьому очікується, що найбільш аномально високі температури спостерігатимуться на заході та півночі України.

Нагадаємо, нове дослідження Global Annual to Decadal Climate Update, опубліковане в травні, свідчить про те, що один із наступних п'яти років майже напевно буде найспекотнішим за всю історію планети.

17 травня в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на кілька днів. За прогнозами синоптиків, з 18 по 21 травня українці можуть постраждати не лише через пожежі, а й через те, що багато річок продовжать виходити з берегів.