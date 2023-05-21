"Втікайте, поки можете": Верещук дала пораду окупантам у Криму (відео)

Жителі Росії, які приїхали після 2014 року на півострів, за словами віцепрем'єра, є колонізаторами. Києву належить вирішити багато завдань, включаючи долю кримських колаборантів.

Російські військові мають самі залишити тимчасово окупований Крим, доки є така можливість. Про це сказала 20 травня віцепрем'єр-міністр, міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

"Перша порада колонізаторам: виїжджайте з Криму добровільно, поки є можливість. Не чекайте, коли вам запропонують зробити це в інший спосіб", — зауважила міністр.

Росіяни, які приїхали після 2014 року на півострів, за її словами, є колонізаторами.

Верещук говорить про долю колонізаторів із 6-ї хвилини

"На території українського Криму, звичайно, їх виселять. Вони не проживатимуть в Україні. Але залишаються громадяни України, які мешкають там уже 9 років", — зазначила вона на проблему.

Після звільнення Криму Україні потрібно буде вирішити велику кількість завдань, у тому числі й долю місцевих колаборантів.

Нагадаємо, що голова пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк 20 травня говорила про початок втечі російських окупантів із Криму.

Фокус вже писав, що російська влада перед контрнаступом ВСУ хоче звозити дітей до Криму. Чиновники Брянської області анонсували прийом заявок на екскурсії півостровом.

Зазначимо, що після підриву залізниці 18 травня у ЗС РФ може зірватися ланцюжка постачання зброї, включаючи ракети "Калібр".