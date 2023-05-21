На Полтавщині чоловік застрелив трьох та підірвав себе гранатою

Одним із убитих, за даними журналістів, виявився колишній мер міста Лохвиця В'ячеслав Демчук. Злочин, ймовірно, стався на ґрунті побутового конфлікту, оскільки стрілець цілеспрямовано заходив до будинків жертв, не чіпаючи перехожих.

На Полтавщині чоловік застрелив трьох людей із рушниці та сам підірвав себе гранатою. Повідомлення до поліції надійшло близько 14.00, 21 травня. Про це повідомляють у Нацполіції Полтавської області.

Повідомляється, що на місці події працюють слідчі та криміналісти. Начальник Головуправління поліції Полтавщини Євген Рогачов розповів, що, за попередньою інформацією, місцевий 53-річний чоловік у трьох домогосподарствах застрелив двох чоловіків 67 та 47 років, а потім убив 63-річну сусідку з гладкоствольної зброї, після чого повернувся до себе додому та підірвав себе гранатою.

Місцеві ЗМІ, зокрема Telegram-канал "Вільний", посилаючись на власні джерела, повідомляє, що 47-річний убитий – це В'ячеслав Демчук, міський голова міста Лохвиця у 2010-2015 роках.

Чоловік працював директором у місцевому спортивно-технічному клубі Товариства сприяння обороні України. 2020 року намагався переобратися на посаду міського голови.

Також повідомляється, що злочин стався через побутовий конфлікт. А стрілець цілеспрямовано заходив до будинків жертв, не чіпаючи перехожих, які були поряд на вулиці.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 статті 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Продовжуються слідчі дії.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині затримали трьох підозрюваних у вбивстві подружньої пари та їх чотирирічну дитину. Подружжя поїхало купувати авто і перестало виходити на зв'язок.