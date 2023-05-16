Хотіли купити авто: стали відомі подробиці вбивства подружжя з Києва і їхньої дитини (фото, відео)

Чоловік із дружиною разом із їхнім 4-річним сином поїхали до Чернігівської області, щоб купити авто і зникли. Правоохоронці незабаром знайшли у лісі їхні тіла.

Related video

В Чернігівській області поліція затримала тьох підозрюваних у вбивстві родини киян та їхнього маленького сина. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Так, до поліції 14 травня звернулися родичі родини з Києва, які повідомили, що ті перестали виходити на зв'язок після того, як поїхали купувати авто в сусідню область. Правоохоронці почали пошук зниклих і незабаром тіла чоловіка, жінки і дитини знайшли прикопаними неподалік одного із сіл Корюківського району, а також їхнє спалене авто.

Поліцейським вдалося встановити особи підозрюваних у максимально короткі терміни. Слідчі з'ясували, що подружжя вирішило купити автомобіль у 22-річного знайомого на Чернігівщині. Із собою кияни взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою.

"Продавець", дізнавшись про гроші, спланував убивство та озброєний напад. Зловмисники розстріляли автівку з родиною, а потім підпалили її, щоб приховати сліди злочину, а тіла закопали.

"За підозрою у вбивстві 30-річного чоловіка, 28-річної жінки та їхнього 4-річного сина поліцейські за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали трьох мешканців Корюківщини: двох чоловіків і жінку", — йдеться в повідомленні поліції.

Фігурантам за навмисне вбивство загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

Нагадаємо, що бізнесмена з Польщі підозрюють у вбивстві української моделі та спробі розчленувати її тіло. 24-річну українську модель Олену Савченко знайшли мертвою в апарт-готелі Key Sathorn-Charoenraj у Бангкоку, де вона жила зі своїм бойфрендом, поляком Яном Єжи Лагодою-Філіпповим.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області солдат ЗС РФ розстріляв впритул двох товаришів по службі. Окупант із Амурської області вбив їх зі стрілецької зброї через те, що ті нібито напали на нього з ножем.