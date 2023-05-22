Трагедія у Дніпровському районі Києва: п'ятирічний хлопчик випав із вікна та розбився

Дитина випала із вікна багатоповерхового будинку, поліція з'ясовує причини трагедії. У квітні на 11 років позбавлення волі засудили жінку, яка викинула з вікна 3-річну дитину.

У Дніпровському районі Києва 21 травня із вікна багатоповерхового будинку випала п'ятирічна дитина. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Києві.

Хлопчик унаслідок трагедії загинув, правоохоронці з'ясовують деталі події.

У пресслужбі уточнили, що інформація про падіння дитини надійшла близько 16:00. До місця виїхали судово-медичний експерт, криміналісти та слідчі.

Правоохоронці з'ясовують деталі трагедії

У квітні цього року Дніпровська окружна прокуратура Києва засудила до 11 років позбавлення волі жінку, яка викинула з вікна восьмого поверху 3-річну дитину. Вона посварилася телефоном із чоловіком відчинила вікно і почала викидати з 8-го поверху речі.

Підійшовши до відкритого вікна, вона перехилила дитину через підвіконня і випустила її з рук. Завдяки реагуванню правоохоронців, медиків та свідків дитину вдалося врятувати.

Раніше київські новини повідомляли, що в столиці 10-річний Микита став жертвою так званих груп смерті "Синій кит".

Нагадаємо, що у Києві у квітні загинула 5-річна дитина, вона отримала удар гойдалкою по голові на дитячому майданчику.

Фокус також писав, як у Дарницькому районі Києва 7-річний хлопчик випав із вікна 12 поверху та розбився. Його батько пішов зустрічати дружину та залишив дитину вдома.