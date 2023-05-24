ПЦУ вирішила перейти на новий календар: коли будуть Різдво та День святого Миколая

З 1 вересня ПЦУ переходить на новий календар. Цього року Різдво відзначатимуть 25 грудня, а День святого Миколая – 6 грудня.

Архієрейський собор Православної церкви України затвердив перехід на новий календар. Як повідомляє 24 травня українська служба ВВС, на засіданні Синоду церкви розглядалося питання про перехід на новоюліанський календар (збігається з григоріанським).

Цей крок передбачає синхронізацію з календарними системами, прийнятими у більшості православних церков, включаючи Константинопольську, Грецьку, Румунську та Польську церкви.

ПЦУ переходить на новий календар

ПЦУ на архієрейському соборі у Києві ухвалила перехід на новий календар. 2023 року більшість християн України відзначатимуть Різдво 25 грудня, а не 7 січня. Новий календар набуде чинності 1 вересня.

Що зміниться — коли святкуватимуть Різдво та Великдень

Досі ПЦУ відзначала церковні свята за юліанським календарем, також відомим як "старий стиль". Він відрізняється від григоріанського чи "нового стилю" на 13 днів. Різдво за юліанським календарем святкували 7 січня, тоді як за григоріанським календарем це відбувається 25 грудня.

Так, з 1 вересня більшість християн України відзначатимуть Різдво, День святого Миколая та низку інших свят за новими датами:

Різдво — 25 грудня (було 7 січня);

Покрова – 1 жовтня (було 14 жовтня);

Хрещення – 6 січня (було 19 січня);

День святого Миколая – 6 грудня (було 19 грудня).

Попри перехід на новий календар, пасхалія, метод розрахунку дати Великодня, залишиться прив'язаним до юліанського календаря, як заведено у візантійському світі. Такий самий метод застосовується і для розрахунку дати святкування Трійці.

Раніше у березні Українська греко-католицька церква оголосила про свій перехід на григоріанський календар з 1 вересня 2023 року та опублікувала оновлений церковний календар на період із вересня по грудень цього року.

Також нагадаємо, восени 2022 року синод Православної церкви України дозволив єпархіям проводити різдвяні богослужіння 25 грудня.