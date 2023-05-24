Тільки голі стіни: росЗМІ показали "націоналізовану" квартиру Зеленських у Криму

Загалом "депутати" півострова "націоналізували" 57 об'єктів. Кошти з продажу вони пообіцяли надіслати на потреби російських окупантів, які воюють в Україні.

Російські загарбники у тимчасово окупованому Криму вирішили "націоналізувати" квартиру сім'ї президента України у Ялті. Про це повідомив голова окупаційної "адміністрації" півострова Сергій Аксьонов 24 травня.

За його словами, "Крим продовжує націоналізацію майна ворогів Росії". До цього переліку входить будівля у Сімферополі, що належить Меджлісу, а також квартира першої леді України Олени Зеленської, яка розташована у Ялті.

Відповідне рішення, як зазначили росЗМІ, було ухвалено депутатами "Держради" Криму. Вони проголосували за розширення переліку "націоналізованого" майна, яке належить іноземним громадянам та державам. Усього було 57 таких об'єктів.

"Рішенням Держради Криму націоналізовано, зокрема, виноробне виробництво "Алеф-Віналь-Крим", яке належало бізнесменові зі списку 100 найбагатших людей України Вадиму Єрмолаєву, торгові площі "Скай плаза" в Ялті, бенефіціаром яких є колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Крім того, ухвалено рішення про націоналізацію розташованої в Сімферополі будівлі забороненої в Росії екстремістської організації "Меджліс кримсько-татарського народу", — заявив спікер "парламенту" Володимир Константинов.

Кошти від продажу нерухомості, як продовжив депутат, підуть на потреби російських окупантів, які воюють проти України.

"Гроші надходитимуть насамперед на потреби СВО, сім'ям загиблих, сім'ям мобілізованих. Такий соціальний аспект політики", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих у мережі кадрах видно, що всередині квартири Олени Зеленської немає меблів. Там лише голі стіни та порожній простір, ніби нерухомість перебуває у стані ремонту.

Нагадаємо, ще 31 березня 2022 року повідомлялося про те, що у Криму хочуть "націоналізувати" квартиру родини Зеленського. П'ятикімнатну квартиру площею 193 метри продавали за 75 млн. рублів.