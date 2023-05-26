"Падав дах і скло": киянка розповіла про влучення дрона ЗС РФ у її квартиру (фото)

Юлія Безкоровайна купила в кредит дворівневу квартиру у дев'ятиповерхівці Дніпровського району. Довгий час вона робила там ремонт, але вторгнення Росії внесло корективи в її життя.

Російські війська в ніч із 19 на 20 травня запускали по Києву ударні дрони. Один із уламків БПЛА влучив у дах дев'ятиповерхівки та здетонував біля спальні Юлії Безкоровайної. Фото зруйнованого житла вона показала 26 травня виданню "Вечірній Київ".

У 2013 році дівчина купила в кредит дворівневу квартиру на дев'ятому поверсі в одному з ЖК Дніпровського району. Довгий час вона робила там ремонт — на першому поверсі була затишна кухня, туалет і невелика тераса з квітами. На другому — гардеробна та спальня, де вона була в момент атаки росіян.

Через детонацію другий рівень квартири згорів повністю.

Юлія каже, що спала і не чула повітряної тривоги

"Я спала і не чула повітряної тривоги. Потім вибух, далі ще один. Відтак на мене почали падати частини даху і скло з двох мансардних вікон над ліжком", — розповіла власниця зруйнованої квартири.

Дівчина спустилася на перший рівень, забрала паспорт, гроші, одяглася та вибігла на вулицю. Все це відбувалося під крики сусідів.

"Чула таке: "Горить дах! Верхні поверхи, спускайтеся". Я стояла внизу та дивилася, як горить моя квартира", — розповіла вона.

Пожежники близько двох годин гасили вогонь у квартирі Юлії. Через детонацію дрона на даху, майже кожну квартиру затопило після гасіння пожежі. Дах квартири мешканки Олександри на дев'ятому поверсі просто обвалився через тиск води. Вода із квартири Юлії витікала пів години.

У квартирі Юлії Безкоровайної було пошкоджено 95% майна

"Згоріло і пошкодилося 95% майна. Приходили різні експертні комісії, але жодного документа про пошкодження нерухомості у мене так і немає. Дуже чекаю на представників КМДА, які вже відновили багато пошкоджених квартир", — пояснила дівчина.

Мешканці будинку просять столичну владу допомогти відновити дах, адже навіть при невеликому дощі квартири заливає.

"Тент, який тимчасово натягнули працівники ЖЕКу, не врятує від сильного вітру чи дощу", — додала вона.

У квартирі Юлії працює будбригада — розбирають залишки даху, що згоріли, і переносять їх на перший рівень. Дівчина живе у рідних та не знає, коли повернеться додому.

Вона чекає, коли фахівці КМДА проведуть експертизу у квартирі та допоможуть відновити житло. Реквізити банківської картки для фінансової допомоги Юлії доступні за посиланням.

Нагадаємо, що армія РФ вночі 26 травня випускала по Києву крилаті ракети. Їхні уламки потрапили в кілька житлових районів.

Вночі з 24 на 25 травня окупанти атакували столицю дронами Shahed, але цілі були успішно знищені силами ППО України.