Смертельна ДТП у Києві за участю судді: ЗМІ з'ясували особу загиблого військового (фото)

За даними ЗМІ, у загиблого в аварії службовця Нацгвардії Вадима Бондаренка залишилися троє дітей. Його батько та брат захищають Україну на передовій.

Під час комендантської години під час в'їзду до Києва з боку Житомира голова Макарівського районного суду Київської області потрапив у ДТП на блокпосту, де військовий службовець Нацгвардії вийшов на дорогу для встановлення інженерних загороджень. Про це 26 травня повідомляє "Суспілне" з посиланням на джерела у Національній гвардії.

За даними журналістів, суддя Олексій Тандир, який попередньо перебував за кермом, стверджує, що він не був водієм у момент аварії. Згідно з інформацією від джерел ЗМІ, суддя заявив, що водій втік з місця події, після чого він сам вийшов із автомобіля.

Аварія сталася на початку комендантської години, коли службовець НГУ вийшов на дорогу для встановлення інженерних загороджень, а "Лексус", у якому знаходився суддя, зіткнувся з ним на високій швидкості. Очевидці повідомили про надзвичайну швидкість, з якою сталося зіткнення, яке не залишило шансів на реакцію.

В автомобілі судді було виявлено пляшки з алкоголем. Крім того, суддя відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння, що спричинило підозри у слідчих. За інформацією Державного бюро розслідувань (ДБР), заплановано проведення примусових аналізів для встановлення факту алкогольної дії на стан судді під час аварії.

Журналісти з'ясували особу загиблого службовця. За попередньою інформацією його звали Вадим Бондаренко, йому було 23 роки. Родом він із Черкаської області.

За даними ЗМІ, загиблий — солдат термінової служби. У нього залишилося троє дітей. Батько знаходиться в Бахмуті, брат також на фронті, а дружина з дітьми перебуває закордоном.

Наразі правоохоронні органи продовжують розслідування події, включаючи встановлення точних обставин аварії та відповідальності за неї. Офіційні імена учасників пригоди поки що не розкриваються, проте затримання водія вже відбулося.

У Києві суддя збив на смерть військового Нацгвардії

У ніч 26 травня в Києві сталася смертельна ДТП, коли автомобіль, за кермом якого був суддя, зіткнувся з військовослужбовцем Національної гвардії України на блокпосту. Інцидент стався у Києві, військовослужбовець помер на місці від отриманих травм.

Суддя було затримано, проте він відмовився пройти перевірку на стан сп'яніння у медичній установі, повідомили у Головному бюро розслідувань.

Нагадаємо, що нещодавно депутат Київської міської ради був підозрюваним у скоєнні серйозної ДТП із тяжкими наслідками. ЗМІ згадували Ярину Ар'єву як можливого учасника події, припускаючи, що вона була під впливом наркотичних речовин.