У батька новопризначеного заступника голови СБУ Наумюка знайшли чинний паспорт РФ, — "Схеми"

Як з'ясували журналісти, паспорт не був відкликаний та відсутній у переліку недійсних паспортів на веб-сайті МВС Росії.

Батька нового заступника голови Служби безпеки України Сергія Наумюка викрили в наявності чинного російського паспорта. Це підтверджено випискою із системи "Роспаспорт", повідомляють 28 травня журналісти проєкту "Схеми".

Згідно з розслідуванням, паспорт не був анульований і не значиться у списку недійсних паспортів на сайті МВС Росії.

Сам Наумюк раніше визнавав, що його батько та брат мають російське громадянство, але стверджував, що вони відмовилися від нього "з побутових причин". Згідно з пресслужбою СБУ, Наумюк пройшов усі необхідні перевірки перед призначенням на посаду, а його родичі очікують на скасування громадянства РФ, проте розгляд відповідних заяв блокується уповноваженими органами Росії.

Фото: Схеми Фото: Схеми Фото: Схеми

Згідно з витягом з реєстру "Роспаспорт", батько Наумюка, Анатолій Наумюк, отримав російський паспорт у 2015 році. Нині має індивідуальний податковий номер платника податків у Росії.

Номер паспорта немає у списку недійсних паспортів, що було підтверджено перевіркою у Головному управлінні з питань міграції МВС Росії.

Вперше про наявність російського громадянства в батька Наумюка стало відомо після розслідування конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), де Сергій Наумюк був одним із кандидатів. Наумюк спочатку заперечував цю інформацію, але пізніше визнав, що його батько та брат отримали російські паспорти, але заяви на відмову від громадянства РФ були подані.

Призначення Сергія Наумюка заступником голови СБУ було оголошено президентом Володимиром Зеленським 25 травня. Пресслужба СБУ наголосила, що всі необхідні перевірки було проведено перед призначенням на посаду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України у четвер, 25 травня.

Також нагадаємо, 13 квітня в базах МВС росЗМІ виявили паспорт РФ глави УПЦ МП митрополита Онуфрія, який не значиться в реєстрах анульованих документів.