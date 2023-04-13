Громадянство митрополита Онуфрія: діючий паспорт глави УПЦ МП знайшли у базах МВС РФ

Мирське ім'я митрополита — паспорт на Ореста Березовського йому видали у березні 2002 року в відділі внутрішніх справ по московському району Північне Бутове. У реєстрах анульованих російських паспортів документа священника журналісти не знайшли.

Related video

Російські медіа знайшли у базах МВС паспорт громадянина Росії глави УПЦ МП, митрополита Онуфрія. У реєстрах анульованих документів священнослужителя не було, пише видання "Агентство".

Мирське ім'я митрополита — Орест Березовський. Пошукова система головного управління з питань міграції МВС Росії містить перелік недійсних паспортів, але документа Ореста Березовського не було.

У звичайних базах паспорт Ореста Березовського є, його видали в березні 2002 року у ВВС по району Північне Бутово в Москві. У цих базах йдеться, що священнослужитель зареєстрований у Москві, стверджує ЗМІ.

Президент Росії Володимир Путін нагороджує митрополита УПЦ МП Онуфрія державною нагородою РФ – орденом Дружби

Громадянство Онуфрія: митрополит нібито відмовився від паспорта РФ після початку війни у 2014 році

Про наявність у митрополита УПЦ МП Онуфрія та ще 20 священників паспортів РФ стало відомо завдяки розслідуванню журналістів видання "Українська правда".

Вони перевірили дані в системі "Роспаспорт" і з'ясували, що Березовський Орест Володимирович (Онуфрія) мав російське громадянство як мінімум з 20 березня 2002 року. Онуфрій 2 рази змінював закордонний паспорт — у 2003 та 1998 роках, тому громадянином Росії він став раніше 1998 року, підкреслили автори матеріалу.

Онуфрій 7 квітня заперечував наявність у нього та в інших представників УПЦ МП громадянства Росії. Церква звинуватила журналістів у розповсюдженні недійсної інформації.

А наступного дня митрополит УПЦ МП визнав, що тривалий час був громадянином Росії, але після початку війни 2014 року нібито відмовився від паспорта країни-агресора.

Священнослужитель пояснював, що отримав прописку в Росії для вступу до семінарії та академії у Москві. Далі він провів 19 років у Свято-Троїцькій Сергіїв лаврі до 1988 року.

"Коли відносини [між Україною та РФ] стали погіршуватися, особливо в останні десять років, я залишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта", — заявляв Онуфрій.

Нагадаємо, що на початку січня цього року президент України Володимир Зеленський припинив громадянство України для 13 священників УПЦ МП. За даними ЗМІ, у списку опинилися 13 представників церкви, зокрема митрополит Тульчинський та Брацлавський Йонафан, якого СБУ підозрює у держзраді.