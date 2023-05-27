Смертельна ДТП у Києві: суддю Тандира взяли під варту (відео)

Під час засідання Вищої ради правосуддя суддя Олексій Тандир стверджував, що не пив за кермом і не зміг конкретнл пояснити, чому співробітники ДБР знайшли у салоні його машини алкоголь.

Вища рада правосуддя проголосувала за арешт як запобіжний захід для судді Олексія Тандира, який у ніч на 26 травня збив машиною нацгвардійця на блокпості, від чого останній помер. Про це стало відомо у суботу, 27 травня, оскільки засідання ВРП транслювали онлайн.

За відповідне рішення проголосували 14 із 15 присутніх на засіданні членів ВРП. Одна людина перед голосуванням попросила самовідведення.

Засідання ВСП у справі судді Олексія Тандира: як воно проходило

На засіданні сторона захисту повідомила, що від надання зразків біологічних речовин суддя не відмовлявся. Своєю чергою прокурор уточнив, що добровільно Тандир надав лише частину аналізів. Їхні результати не відомі досі. У ДБР це пояснили тим, що аналізи перевіряють у державній лабораторії, на що може піти від п'яти до семи днів.

Коли слово надали підозрюваному, Олексій Тандир почав розповідати про те, що на місці смертельної ДТП відчув себе погано. До нього викликали медиків, які помыряли чоловікові тиск та записали показники частоти пульсу.

Також Тандир стверджує, що в ніч проти 26 травня він не вживав алкоголю ні за кермом, ні до того, як сів у машину. Хоча співробітники ДБР надали іншу інформацію: вони виявили у салоні машини судді пляшки з недопитим алкоголем.

"Про пляшку, яку знайшли в моєму авто, мені не відомо. Можливо, це залишилося з якогось попереднього разу", — відповів підозрюваний.

Також Олексій Тандир заявив, що не заперечує своєї причетності до смерті нацгвардійця і готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 травня, українські медіа показали перші секунди після ДТП із суддею. Олексієві Тандиру, який скаржився на стан здоров'я, дали попити води. Після цього суддя почав звинувачувати людей, що зібралися на місці ДТП, у побитті.

26 травня Олексій Тандир, перебуваючи за кермом свого Lexus, збив на смерть військового Нацгвардії. За даними ДБР, голова одного із райсудів Київської області відмовився від перевірки на присутність алкоголю в крові. А ДТП спровокував тим, що не зменшив швидкість і хотів якнайшвидше проїхати блокпост.