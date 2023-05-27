Печерський суд почав розглядати справу судді Тандира, який на смерть збив людину

У Печерському суді розглядають справу судді Олексія Тандира. Прокуратура наполягає на утриманні під арештом без права вносити грошову заставу.

У суботу, 27 травня, своє засідання розпочав Печерський районний суд міста Києва, який має обрати запобіжний захід для судді Олексія Тандира. Відео із зали суду опублікувало медіа Телеграф.

Перед цим Київська міська прокуратура клопотала про те, щоб голову Макарівського районного суду заарештували без права внесення застави.

Яка зараз ситуація з арештом Олексія Тандира розповіла на своїй сторінці у Фейсбук прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець.

"Прокуратура внесла до Печерського районного суду міста Києва клопотання про обрання запобіжного заходу судді. У клопотанні просимо обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", — написала Максимець

Запобіжний захід для Олексія Тандира: що відбувається в залі суду

Підозрюваний чоловік відмовився відповідати на запитання судді про те, чи він вважає себе винним.

На запитання журналіста про те, чи суддя відчуває провину за те, що, можливо, саме через нього загинув військовий, чоловік теж не квапився відповідати.

"Ви усвідомлюєте свою провину?" — запитав підозрюваного журналіст.

Тандир заперечив і додав, що не вважає себе винним у трагедії.

Крім того, суддя почав скаржитися на погане самопочуття та навіть хапатися за серце. Він попросив медійників більше не докучати йому питаннями, оскільки йому доведеться ще довго бути присутнім на засіданні Печерського районного суду.

Нагадаємо, 27 травня Вища рада правосуддя проголосувала за арешт як запобіжний захід для судді Олексія Тандира, який у ніч на 26 травня збив машиною нацгвардійця на блокпості, від чого останній помер. Під час засідання Вищої ради правосуддя суддя Олексій Тандир стверджував, що не пив за кермом і не зміг виразно пояснити, чому співробітники ДБР знайшли у салоні його машини алкоголь.

А днем раніше, 26 травня, українські медіа показали перші секунди після ДТП із суддею. Олексієві Тандиру, який скаржився на стан здоров'я, дали попити води. Після цього суддя почав звинувачувати людей, що зібралися на місці ДТП, у побитті.