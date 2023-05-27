Зникнення дитини на Харківщині: як знайшли дворічну дівчинку у лісі (фото, відео)

Для участі у пошуках маленької Віолетти із зони бойових дій в Україні приїхав батько дитини.

Дворічна Віолетта із села Скрипаї Харківської області, яку шукали кілька діб, ховалась у високій траві біля дерева. Про те, як вдалося знайти дитину та що з дівчинкою трапилося далі, розповіла пресслужба Національної поліції в регіоні.

Поліцейські розповіли, що до пошуків дитини залучили близько тисячі людей.

Вони обшукали старі колодязі та закинуті будинки. А водолази перевірили всі водоймища в селі та поблизу нього. У пошуках брав участь і батько Віолетти, який приїхав із зони бойових дій в Україні.

На пошуки зниклої дівчинки приїхав навіть її батько із зони бойових дій Фото: Национальная полиция

За три дні дівчинку вдалося знайти. Поліцейський Роман Іващенко, який і знайшов дитину, розповів, як це сталося.

За словами силовика, спочатку він почув стогін дитини. Проте самої дівчинки ніде не було. Поліцейський почав прочісувати місцевість і побачив біля коріння дерева Віолетту, що звернулася у клубок.

"Таких емоцій ніхто з нас ще не отримував. Коли ми побачили її живою — це були мурашки по тілу та сльози. Вона сиділа під деревом. Вона застогнала і її почули", — сказав Іващенко.

Медики запевнили, що серйозних пошкоджень дитина не отримала Фото: Национальная полиция

На тілі дворічної Віолетти були подряпини від гілок дерева та сліди комариних укусів. Медики, які оглянули дитину, сказали, що видимих травм та ушкоджень дівчинка не має.

Нагадаємо, на Харківщині дворічна дівчинка пробула три ночі в лісі, поки її не знайшли пошуковики. Дворічна Віолетта без нагляду дорослих вийшла із двору і зайшла надто далеко від будинку. До пошуків дитини залучили понад тисячу людей, серед яких були і поліцейські, і військові.

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