Чимало українців можуть залишитися без пенсії: у ПФУ назвали причину

Українські банки перестануть переказувати пенсію на картку, якщо її термін дії закінчився. Пенсіонерам рекомендують контролювати процес та звертатися до фінустанов.

Українські пенсіонери одержують виплати без затримок в умовах повномасштабної війни. Якщо закінчився термін дії банківської картки, гроші не переведуть, пише 29 травня профільне видання "На пенсії" з посиланням на коментар Пенсійного фонду України (ПФУ).

Потрібно стежити за терміном дії банківської картки та вчасно звертатися до банку за отриманням нової, зазначили чиновники.

"Якщо термін дії пенсійної картки спливає, її потрібно перевидати в банку. В умовах війни у багатьох людей такої можливості немає. Деякі виїхали за кордон, інші проживають у районах, де йдуть бойові дії", — зазначили у фонді.

Частина українських банків продовжила термін дії карток клієнтів до кінця повномасштабної війни з Росією. Однак пенсіонерам рекомендується переконатися у цьому особисто та звернутися до банку.

"Зазвичай банківські установи заздалегідь повідомляють клієнтів про закінчення терміну дії картки, надсилаючи SMS-повідомлення або через інтернет-банкінг", — розповіли фахівці.

Якщо банк автоматично не продовжив термін дії картки, клієнт має сам замінити її на нову. Інакше банк перестане переказувати пенсію на стару карту.

"Нарахування пенсії буде продовжуватися. Просто клієнт не зможе її отримати, доки не поміняє картку", — підсумували у ПФУ.

Нагадаємо, що у березні в Україні провели велику індексацію пенсій. У середньому виплати підвищили приблизно на 600 гривень, їх одержали понад 10 мільйонів українців.

Голова правління ПФУ Євгеній Капінус говорив, що українці зможуть отримувати пенсії за вислугу років. Такі виплати належать тим, хто був зайнятий на роботах, які призвели до втрати профпридатності чи працездатності.