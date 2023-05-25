Залишаться без доплат: кому з пенсіонерів у 2023 році не підвищать виплати

Після березневої індексації із 2,7 млн осіб підвищені пенсії отримають лише 600 тисяч українців.

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У березні було проведено масштабну індексацію, у зв'язку з чим збільшені виплати отримали понад 10 млн українців. Середній розмір збільшення становив близько 600 гривень. Але чотири категорії пенсіонерів залишаться у 2023 році без індексації, пише "На пенсії".

Зазначається, що з 1 квітня відбувся перерахунок виплат пенсіонерам що працюють. З 2,7 млн осіб пенсії підвищили лише 600 тисячам. Також видання уточнило, що підвищені пенсії українці зможуть отримати лише у червні з доплатою за квітень та травень.

Крім того, на липень заплановано збільшення пенсій державним службовцям, науковцям та працівникам місцевого самоврядування.

Кому не варто чекати на підвищення пенсії?

Після березневої індексації пенсійні виплати в середньому зросли на 19,7% — приблизно 600 гривень.

Кому не проіндексували пенсію:

пенсіонерам, які продовжують працювати, мають невеликий стаж, при цьому їх розрахункові виплати становлять менше ніж 2100 гривень;

колишнім співробітникам прокуратури;

українцям, чия пенсія вже перевищує 20 930 гривень;

людям, які перебувають на довічному утриманні держави (судді та інші).

Нагадаємо, "Соціальна платформа" повідомила, що рік звернення за призначенням пенсії за віком відіграє важливу роль для отримання більших виплат. Людям, народженим у перші місяці нового року, рекомендується не поспішати із поданням документів.

Також голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус розповів, що в Україні громадяни можуть отримувати пенсії не лише за віком, втратою годувальника та інвалідністю, а й за вислугою років.