"Добкін — чорт": у Харкові на будинках з'явилися написи, присвячені ексмеру, — Жорін (фото)

Колишній командир "Азова" зазначив, що написи на стінах є нагадуванням для тих, хто із запізненням "визначився" зі своєю позицією, адже люди пам'ятають, ким вони є.

У деяких районах Харкова місцеві жителі помітили написи на будинках, які присвячені колишньому меру міста та екснардепу Михайлу Добкіну. Про це повідомляє майор ЗСУ Максим Жорін, який раніше був командиром полку "Азов" у своєму Telegram-каналі 30 травня.

На опублікованих кадрах видно, що написи "Добкін — чорт" були розміщені на різних будинках міста і, за словами Жоріна, колишній політик має до них усіх безпосереднє відношення.

"Міша Добкін, якого ми давно повинні бачити на лаві підсудних, досить спокійно почувається в Харкові — місті, яке він хотів здати росіянам. Сьогодні вночі хтось описав графіті об'єкти, що належать Добкіну в Харкові", — йдеться в повідомленні.

Йдеться про маркет-пекарню "Кулінар", будівлю охоронної фірми "Кратос" та навіть під'їзд житлового будинку. Саме там невідомі розмістили написи із фразою "Добкін — чорт".

У Харкові помітили написи на підприємствах, пов'язаних із Михайлом Добкіним Фото: Telegram У Харкові помітили написи на підприємствах, пов'язаних із Михайлом Добкіним Фото: Telegram У Харкові помітили написи на підприємствах, пов'язаних із Михайлом Добкіним Фото: Telegram У Харкові помітили написи на підприємствах, пов'язаних із Михайлом Добкіним Фото: Telegram

"Думаю, це нагадування — навіть якщо щури намагаються перевзутися, в країні достатньо людей, які пам'ятають, хто вони насправді", — продовжив Максим Жорін.

Хто саме організував цю "акцію" — невідомо. Михайло Добкін та його представники також ніяк не прокоментували інцидент на момент публікації матеріалу.

Фірма "Кратос": що відомо

За інформацією порталу OutSignal, фірма була заснована ще в 2007 році та займається послугами з фізичної охорони об'єктів, приватних квартир, офісів та іншого. Засновником підприємства, за наявною інформацією, є колишній начальник на той момент міліції Микита Коритін, якому допомагали Михайло Добкін та ексмер Харкова Геннадій Кернес.

На офіційних сторінках компанії у соціальних мережах ніяк не коментували інцидент, що трапився на вулицях Харкова.

Політичне життя Михайла Добкіна: що відомо

Народився майбутній політик у місті Харків, де почав будувати свою кар'єру. З 2002 до 2006 року Михайло Добкін був народним депутатом України від фракції "Єдина Україна" та "Соціал-демократична партія Україна (об'єднана)". Наприкінці депутатського терміну була членом політичної сили "Партія регіонів".

2006 року його обрали мером Харкова, посаду якого він обіймав до березня 2010 року. У тому ж році Віктор Янукович, який на той момент обіймав посаду президента України, призначив його на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

У Харкові помітили написи на підприємствах, пов'язаних із Михайлом Добкіним

Після подій Майдану у 2014 році був звільнений з посади та заявив про свої наміри взяти участь у виборах президента України від "Партії регіонів", де програв. На парламентських виборах 25 жовтня 2014 року обрано депутатом Верховної Ради України VIII скликання від виборчого об'єднання "Опозиційний блок" (№3 у списку).

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що колишній мер Харкова Михайло Добкін провів службу у храмі УПЦ МП. Сталося це у церкві Святої благовірної цариці Тамари, яку на початку повномасштабної війни пошкодили російські окупанти.

3 квітня повідомлялося, що донька ексмера Харкова Михайла Добкіна відвідала рідне місто, яке змушена була залишити після початку війни. Наразі Алла Добкіна разом із сином проживають у турецькому Стамбулі. Для візиту до Харкова вона обрала комфортний та стильний образ – прямі джинси українського бренду Aisenberg, темну базову футболку та чорну курточку.