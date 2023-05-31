Пріоритетний регіон: Зеленський провів робочу поїздку в Одеську область (відео)

Президент України Володимир Зеленський представив нового губернатора Одеської області Олега Кіпера. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський на виїзному засіданні Ставки повідомив, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці.

У середу, 31 травня, президент України Володимир Зеленський у ході робочої поїздки в Одеську область представив нового голову ОДА й провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів регіону. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі глави держави.

"Представив нового голову Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера. Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави", — йдеться в публікації.

Також наголошується, що під час наради обговорювалися важливі актуальні питання. Серед них: відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури та забезпечення її стабільної роботи, перезапуск ключових підприємств в умовах воєнного стану, забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, реабілітація військовослужбовців.

Український лідер відзначив роботу обласного управління СБУ з протидії розвідувально-підривній діяльності ворога в регіоні.

Також Верховний головнокомандувач провів в Одесі виїзне засідання Ставки, на якому заслухав доповіді командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Одеса" Едуарда Москальова, командувача Військово-морськими силами Олексія Неїжпапи, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, голови СБУ Василя Малюка, представників Генштабу та Міноборони.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський доповів, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці.

Нагадаємо, 31 травня Володимир Зеленський заявив, що для захисту від російських обстрілів дуже важливо посилити ППО. Він зазначив, що будь-який напад російських військ має завершуватися провалом для самих терористів.

29 травня Одеса зазнала чергової ворожої атаки ударними дронами типу Shahed, водночас ППО знищувала повітряні цілі супротивника. Уламки збитого дрона-камікадзе впали на територію портової інфраструктури, внаслідок чого спалахнула пожежа.