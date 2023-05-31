"Російський терор має програвати щодня": Зеленський назвав пріоритетом посилення ППО (відео)

Зеленський зазначив, що будь-який напад російських військ повинен завершуватися провалом для самих терористів завдяки потужній українській протиповітряній обороні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту від російських обстрілів дуже важливо посилити ППО. Подробиці він розповів у традиційному вечірньому зверненні до нації.

Керівник держави наголосив на необхідності спільних зусиль світової громадськості для реалізації плану щодо захисту людей від ракетних атак російських загарбників.

"Російський терор повинен програвати щодня та щоночі в кожному нашому регіоні, у небі кожного українського міста та села", – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що будь-який напад російських військ повинен завершуватися провалом для самих терористів. Він наголосив на тому, наскільки важливо посилювати оборону України, що дозволить гарантувати безпеку.

"Їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки – довгостроковим", – заявив політик.

У питанні посилення ППО Зеленський оцінив значення дій німецького канцлера Олафа Шольца. З його слів, німецький політик доклав значних зусиль для порятунку усією Німеччиною багатьох життів українців. Президент України подякував за підтримку та обговорив подальші кроки для співпраці.

Нагадаємо, 30 травня у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому не можна оприлюднювати уламки ракет. За допомогою уламків, за словами спікера Юрія Ігната, окупанти не лише можуть встановити позиції ППО, але й розпочати пропагандистську кампанію. Він зазначив, що світлини уламків ракет Росія також може використовувати для своєї пропаганди, показуючи, що нібито ППО із ЗРК відпрацювали по своїх же житлових кварталах та жителях.

Також заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква, заявив, що 29 травня для української столиці було одним із найважчих за часів війни. З його слів, зараз Київ отримує набагато більше західної військової допомоги, але потрібні винищувачі як складова протиповітряної оборони. У районах, де недостатньо ПРО та ППО, застосовується авіація.