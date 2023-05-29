Обстріл Києва: у Зеленського назвали 29 травня одним із найважчих днів війни

За словами заступника голови ОП Жовкви, зараз Київ отримує набагато більше західної військової допомоги, але потрібні винищувачі як складова протиповітряної оборони. У районах, де недостатньо ПРО та ППО, застосовується авіація.

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29 травня, коли РФ влаштувала чергову серію інтенсивних обстрілів українських міст, заступник Офісу президента України Ігор Жовква назвав одним із "найважчих днів" для України за всі місяці повномасштабного вторгнення. Про це урядовець розповів в інтерв'ю Sky News.

За нічним бомбардуванням столиці, коли більшість дронів і ракети були перехоплені українськими ППО, була ще одна російська атака з використанням крилатих і балістичних ракет.

Жовква назвав ці атаки жахливими.

Наслідки російських обстрілів

"Це та реальність, в якій ми щодня живемо вдень і вночі. Це один із найважчих днів війни, і, на жаль, ми припускаємо, що таке повториться", — сказав він.

Чому Росія атакує Київ, а не військові цілі?

Жовква пояснив, що Росія атакує громадянські цілі, щоб зірвати плани України стосовно контрнаступу.

Наразі Україна отримує набагато більше західного військового обладнання та зброї, але представник Зеленського вказав і на те, що потрібно більше систем ППО.

"Нам потрібні... винищувачі як складова протиповітряної оборони, тому що в районах, де недостатньо протиракетних та протиповітряних систем, ми застосовуємо авіацію", — сказав він.

Нагадаємо, що експерти розповіли про те, чому ЗС РФ обстріляла Україну вдень, а не вночі. Такий підхід пояснюється часом, коли російські війська одержують боєприпаси.

Також повідомлялося, що ЗС РФ витрачають цінний потенціал, обстрілюючи цивільні, а не військові цілі.