Обстріли Києва: ЗС РФ витрачають цінний потенціал, намагаючись досягти військової переваги, — експерт

За словами британського військового аналітика Шона Белла, Захід інвестував у роботу ППО величезні ресурси — технології та фахівців. Росія ж намагається вичавити максимум зі мізерних запасів ракет і дронов-камікадзе, що поставляються Іраном.

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В останні кілька днів Росія проводить хвилі найінтенсивніших обстрілів Києва з початку повномасштабного вторгнення. Британський військовий аналітик Шон Белл розповів, чому в РФ вирішили посилити обстріл, і чи це допоможе російським військам, передає Sky News.

Белл зазначив, що військові цілі, як правило, приховані чи пересувні, і для атаки по них потрібна налагоджена взаємодія "датчик — стрілець".

Супутникові знімки обробляються у військових штабах, а потім про цілі повідомляють наземні підрозділи.

У цьому процесі важлива налагоджена робота елементів ланцюжка целенаведения. І на все це Захід інвестував значні ресурси — технології та фахівців. У РФ подібних можливостей небагато, стверджує Белл. Натомість російські війська застосовують мізерні запаси ракет і дронів, що постачаються з Ірану, для атак по українській столиці.

Але це обертається тим, що даремно витрачається цінний військовий потенціал.

Такий підхід, стверджує Белл, багато в чому пояснюється тим, що президент РФ Володимир Путін не має безпосереднього військового досвіду, при цьому він помітно намагається змістити акценти у військовій кампанії.

Атаки на Київ — спроба підірвати моральний дух України, але натомість у Росії скорочуються можливість для атак по українських військових об'єктах, що, у свою чергу, підвищує ймовірність успіху ЗСУ.

"Однак це також доводить, що відкладаючи контрнаступ, Україна надає Росії можливості для подібних атак, як з військової, так і цивільної точки зору", — пояснив Шон Белл.

Він також сказав, що наступальна активність російських військ на сході України, зважаючи на все, припинилася і тепер цілком зосереджена на тому, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, що Пригожин підриває авторитет і режим Путіна через події у Бахмуті. Він може бути засмучений тим, що не отримав обіцяного за можливе захоплення зруйнованого міста на Донеччині.

Також повідомлялося, що у Пекіні прокоментували повідомлення про те, що Китай закликає дозволити Росії залишити за собою захоплені території України.