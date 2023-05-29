Образився через Бахмут: Пригожин підриває авторитет і режим Путіна, — ISW

Випади очільника ПВК на адресу Володимира Путіна та Міноборони Росії можуть свідчити про те, що він розчарований тим, що не отримав певної обіцяної компенсації за свою "перемогу" в битві за Бахмут.

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Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вчергове розкритикував бюрократичну машину РФ і тим самим знову підірвав режим російського президента Володимира Путіна. Критика, найімовірніше, пов'язана з тим, що Пригожин образився, що "захоплення" Бахмута його найманцями ніяк не відзначили. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті ISW за 28 травня.

Очільник ПВК поскаржився журналісту, що російські ЗМІ забороняють згадки про ПВК "Вагнер", заявивши, що неназвані російські бюрократи тільки виграють від такої цензури на кілька місяців, перш ніж російський народ почне ненавидіти бюрократів. Він також помітно перемкнув обговорення з розмови про неназваних російських чиновників на пряме звернення до однієї особи.

"Випади Пригожина на адресу Путіна та Міноборони Росії — у поєднанні з його хвастощами досягненнями "Вагнера" — можуть свідчити про те, що Пригожин розчарований тим, що не отримав обіцяної компенсації за "перемогу" у битві за Бахмут", — йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо, що за словами очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, за весь час повномасштабної війни в Україні загинули лише 20 тисяч його найманців. Половина загиблих — це ув'язнені.

Сили оборони України продовжують наступальні дії в районі Бахмута. За добу українські захисники змогли просунутися ще на 450 метрів.