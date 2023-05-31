Українці спостерігають у небі супутники Starlink Ілона Маска — соцмережі (відео, фото)

У компанії SpaceX заявили, що 31 травня запустили в космос 52 супутники Starlink за допомогою ракети-носія Falcon 9.

Над Україною пролітають супутники Starlink, виробництва компанії SpaceX американського підприємця Ілона Маска. Українці, спостерігаючи за ними, діляться фотографіями та відео у соціальних мережах.

Зазначимо, що раніше 31 травня компанія SpaceX заявила, що запустила на орбіту Землі нову партію з 52 супутників. Запуск ракети-носія Falcon 9 було здійснено о 09:02 за київським часом із космодрому Ванденберг у Каліфорнії.

Запуск ракети-носія Falcon 9 із супутниками Starlink (дивитися з 03: 40)

Що таке Starlink

Супутникова система, що розгортається компанією SpaceX. Вона забезпечує доступ до широкосмугового Інтернету в тих місцях, де такий доступ раніше був неможливим або занадто дорогим. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в 10 млрд. доларів. З 2022 року Starlink застосовується ЗСУ для зв'язку між підрозділами.

Нагадаємо, що 17 травня повідомлялося, що супутник розміром з коробку для серветок передав дані в 400 разів швидше за Starlink. Пристрій лазерного зв'язку продемонстрував швидкість передачі 200 Гбіт/с.

Також 12 травня стало відомо, що в Росії намагалися продати підключення до інтернету Starlink, але нічого не вийшло. Згідно із законодавством РФ, Ілону Маску потрібно "забезпечити взаємодію з ФСБ", а потім уже підключати росіян до мережі.