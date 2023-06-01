ЄСПЛ зобов'язав Україну юридично визнати одностатеві пари, — нардеп

Прецедентом послужила скарга двох українців, які подали до Європейського суду з прав людини позов проти України. Вердикт був винесений на їхню користь і тепер країна має заплатити одностатевій парі компенсацію у розмірі 14 тисяч євро.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) своїм рішенням зобов’язав Україну визнати відносини ЛГБТ-пар. Про це написала народний депутат Інна Совсун на своїй сторінці у Фейсбуці у четвер, 1 червня.

"Україна як держава-учасниця Європейської конвенції з прав людини повинна прийняти закон, яким на юридичному рівні визнає одностатеві пари і надасть їм можливість реєструвати свої відносини як сім'ю", — написала Совсун.

Народний депутат пояснила, що приводом для такого рішення стала справа одностатевої пари – Андрія Маймулахіна та Андрія Маркова. Чоловіки ще 2014 року подали до ЄСПЛ кілька скарг, вимагаючи офіційного визнання державою та реєстрації відносин.

За їхніми словами, вони перебувають у сімейних стосунках понад 10 років, але держава не визнає їх як сім'ю.

ЄСПЛ визнав Україну винною у порушенні Європейської конвенції з прав людини щодо заборони дискримінації та права на особисте та сімейне життя. Рішення суду було винесено на користь одностатевої пари.

Тепер держава має виплатити кожному по 5 тисяч євро за моральні збитки, 32 євро за матеріальні збитки та обом 4 тисячі євро за понесені витрати та витрати.

Нардеп Інна Совсун написала про те, що Україна програла суд і тепер зобов'язана виплатити одностатевій парі тисячі євро як компенсацію Фото: Скриншот

Нагадаємо, у квітні 2023 року українки, які втекли від війни до Великобританії, уклали одностатевий шлюб. Юлія та Тетяна живуть разом уже 10 років. Однак узаконити свої відносини змогли тільки після того, як 1 березня 2022 року виїхали з України, рятуючись від війни.

Також ЗМІ писали про те, що на 8 березня в Україні 19 одностатевих пар подали заяви на реєстрацію шлюбу на базі мобільного порталу "Дія". Тоді нардеп Інга Совсун сказала, що подальшої реєстрації вони не пройдуть, тому що законодавством цього не передбачено.