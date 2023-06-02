Пенсії в Україні: хто може розраховувати на надбавки влітку

За даними Мінсоцполітики, в Україні працює 2,7 млн пенсіонерів, проте доплати отримають представники певних професій і ті громадяни, яким не робили перерахунок у 2022 році.

З 1 червня та в липні в Україні проводитиметься перерахунок пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів, які мають шанс отримати доплати одразу за три місяці. Про це повідомляє видання "На пенсії".

У червні пенсіонери, що працюють в Україні, отримають доплати за три місяці — квітень, травень і червень, оскільки Пенсійний фонд отримує звітну інформацію за перший квартал 2023 року у другій половині травня, після чого проведе нарахування "заднім числом".

Суми підвищення залежатимуть від робочого стажу, розміру зарплати та пенсії. Деякі з працюючих пенсіонерів, які мають 35 років стажу та пенсію у розмірі 5 842 грн, можуть розраховувати на доплату в 1000 грн.

На даний момент у Мінсоцполітики враховують 2,7 мільйонів працюючих пенсіонерів, проте підвищення отримають близько 600 тисяч осіб. Якщо працюючий пенсіонер отримав перерахунок у 2022 році, то у 2023 році він уже не може претендувати на підвищення виплат.

Пенсії в Україні — хто отримає високі надбавки:

працюючі пенсіонери, які станом на 1 березня мають право на перерахунок (отримали 24 місяці стажу);

працюючі пенсіонери, яким було призначено або перераховано пенсії не менше двох років тому.

Пенсії в Україні — представникам яких професій зроблять надбавки у липні:

вчені;

державні службовці;

працівники органів місцевого самоврядування.

Розмір виплат представникам вищезгаданих професій після індексації має збільшитися на 19,7%. Однак для кожного пенсіонера це підвищення у грошовому еквіваленті буде різним.

Пенсії в Україні — на кого чекають надбавки в серпні:

ветерани Другої світової війни;

учасники війни та члени сімей загиблих;

жертви нацистських переслідувань;

ветерани російсько-української війни.

Приурочену до Дня Перемоги над нацизмом і виплачувану 5 травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань у 2023 році виплату перенесли на серпень, проте які суми буде додано українцям — поки що невідомо.

Кому пенсії у 2023 році не підвищать:

працюючим пенсіонерам, які мають низький страховий стаж та розмір пенсії до 2 100 тис. грн.;

екс-працівникам прокуратури;

пенсіонерам, які мають вищу пенсію від максимальної — до 20 930 грн.;

громадянам, які отримують щомісячне довічне грошове утримання.

Нагадаємо, днями стало відомо, що у липні в Україні певним групам пенсіонерів підвищать пенсії майже на 20%.

У середині травня 2023 року з'ясувалося, що, за даними ПФУ, кількість пенсіонерів у країні збільшилася, а середній розмір пенсії становив 5 238 гривень. Найнижча середня пенсія зареєстрована у Тернопільській області, а найвища – у Києві.