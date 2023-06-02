Пенсії в Україні: хто може розраховувати на надбавки влітку
За даними Мінсоцполітики, в Україні працює 2,7 млн пенсіонерів, проте доплати отримають представники певних професій і ті громадяни, яким не робили перерахунок у 2022 році.
З 1 червня та в липні в Україні проводитиметься перерахунок пенсійних виплат для працюючих пенсіонерів, які мають шанс отримати доплати одразу за три місяці. Про це повідомляє видання "На пенсії".
У червні пенсіонери, що працюють в Україні, отримають доплати за три місяці — квітень, травень і червень, оскільки Пенсійний фонд отримує звітну інформацію за перший квартал 2023 року у другій половині травня, після чого проведе нарахування "заднім числом".
Суми підвищення залежатимуть від робочого стажу, розміру зарплати та пенсії. Деякі з працюючих пенсіонерів, які мають 35 років стажу та пенсію у розмірі 5 842 грн, можуть розраховувати на доплату в 1000 грн.
На даний момент у Мінсоцполітики враховують 2,7 мільйонів працюючих пенсіонерів, проте підвищення отримають близько 600 тисяч осіб. Якщо працюючий пенсіонер отримав перерахунок у 2022 році, то у 2023 році він уже не може претендувати на підвищення виплат.
Пенсії в Україні — хто отримає високі надбавки:
- працюючі пенсіонери, які станом на 1 березня мають право на перерахунок (отримали 24 місяці стажу);
- працюючі пенсіонери, яким було призначено або перераховано пенсії не менше двох років тому.
Пенсії в Україні — представникам яких професій зроблять надбавки у липні:
- вчені;
- державні службовці;
- працівники органів місцевого самоврядування.
Розмір виплат представникам вищезгаданих професій після індексації має збільшитися на 19,7%. Однак для кожного пенсіонера це підвищення у грошовому еквіваленті буде різним.
Пенсії в Україні — на кого чекають надбавки в серпні:
- ветерани Другої світової війни;
- учасники війни та члени сімей загиблих;
- жертви нацистських переслідувань;
- ветерани російсько-української війни.
Приурочену до Дня Перемоги над нацизмом і виплачувану 5 травня ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань у 2023 році виплату перенесли на серпень, проте які суми буде додано українцям — поки що невідомо.
Кому пенсії у 2023 році не підвищать:
- працюючим пенсіонерам, які мають низький страховий стаж та розмір пенсії до 2 100 тис. грн.;
- екс-працівникам прокуратури;
- пенсіонерам, які мають вищу пенсію від максимальної — до 20 930 грн.;
- громадянам, які отримують щомісячне довічне грошове утримання.
Нагадаємо, днями стало відомо, що у липні в Україні певним групам пенсіонерів підвищать пенсії майже на 20%.
У середині травня 2023 року з'ясувалося, що, за даними ПФУ, кількість пенсіонерів у країні збільшилася, а середній розмір пенсії становив 5 238 гривень. Найнижча середня пенсія зареєстрована у Тернопільській області, а найвища – у Києві.