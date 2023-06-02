Повалені дерева та знеструмлені електрички: Києвом пронісся потужний ураган (фото, відео)

Патрульні поліцейські попередили мешканців і гостей столиці про те, що через повалені на проїжджу частину дерев рух ускладнено на вулицях Героїв Дніпра та Салютній.

У п'ятницю, 2 червня, Київ пережив зливи й ураган. Фото, на яких зафіксовано столицю після негоди, опублікували у телеграм-каналі "Мій Київ".

На світлинах видно, що вулицями та тротуарами стікає дуже багато води. Також ураган повалив багато дерев.

Небо над столицею хмарне й досі. Синоптики попереджають, що такі погодні умови збережуться у Києві й області до кінця дня.

На кількох ділянках доріг у Києві через повалені дерева ускладнено рух Багато вулиць Києва перетворилися на річки У столиці ураган був такий сильний, що поламав дерева в Оболонському районі.

Також у столиці у деяких районах не ходять електрички, оскільки ураган пошкодив контактну мережу. Наприклад, у Дарниці зараз намагаються знову запустити міську електричку.

Крім того, у столиці з запізненнями прибувають тролейбуси. Вони не можуть нормально їздити через площу Свободи, бо там робітники з "Київенерго" лагодять контактну мережу.

Патрульна поліція Києва повідомила про те, що в Оболонському районі міста на проїжджу частину впали зламані ураганом дерева. Через це рух ускладнений на вулицях Героїв Дніпра та Салютній.

Також мешканці Київської області теж скаржаться на негоду: у регіоні вітер досягає швидкості 15-20 метрів за секунду. Окрім цього, на Київщині йде град.

Нагадаємо, 2 червня стало відомо, що гроза та сильний вітер знеструмили частину районів Києва. Погода у Києві 2 червня виявилася несподіванкою для багатьох мешканців столиці України. У місті досі автомобілі не можуть вільно рухатися дорогами, а в деяких районах відсутнє електропостачання.

ЗМІ також писали про те, що 27 травня над Одесою пронісся черговий смерч. За словами очевидців, смерч із невеликою лійкою кружляв прямо над приватними будинками місцевих жителів. Водночас у місті вирувала негода.