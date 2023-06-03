Дамо гумкоридори: у Зеленського заявили про порятунок мешканців Бєлгородської області (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, під час безжальних бомбардувань Маріуполя ЗС РФ не відкривали гуманітарні коридори. А Україна навпаки — зберігатиме життя мирних жителів.

Україна готова надати гуманітарні коридори для мешканців Бєлгородської області, які перебувають під обстрілами військ Росії. Про це сказав 3 червня радник глави Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк в ефірі єдиного телемарафону.

"Ми можемо організувати гуманітарні коридори, які нам, коли (російські військові) безжально атакували Маріуполь, не надавали. Росія демонстративно, з класичним мерзенним смішком говорила: "Ні, ми не даватимемо вам нічого", — сказав радник.

Подоляк вважає, що українці — цивілізовані та гуманістичні люди 21 століття

Київ сьогодні показує іншу модель поведінки – Україна готова надати гуманітарні коридори, якщо це буде потрібно для збереження цивільних життів у РФ, зауважив він.

"Хоча в Шебекіному опитування показало, що 72% говорили про продовжування "спеціальної воєнної операції". Заходити та різати українців. Я розумію ставлення до цих громадян, які є неадекватними", — продовжив радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що українці — це цивілізовані та гуманістичні люди 21-го століття.

"Безумовно, якщо буде потрібно, гуманітарні коридори організовуватимемо", — сказав він.

Нагадаємо, що голова російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 3 червня розкритикував військове керівництво Росії за приховування даних про загибель цивільних у Бєлгородській області.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" цього ж дня говорили про поступове перетворення прикордонної зони Бєлгородської області на сіру зону.