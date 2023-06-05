"Тиск на межі життя і смерті": РФ під Запоріжжям залишила людей без ліків, — депутат

Ідеться про громадян, які за рік окупації не оформили російський паспорт, зазначив депутат Запорізької облради Аскад Ашурбеков. Це може говорити, що люди не хочуть пов'язувати своє майбутнє з РФ.

Російські окупанти змушують людей, які потребують ліків, оформляти російське громадянство та брати паспорти РФ. Про це заявив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков у коментарі "Еспресо" 5 червня.

За його словами, росіяни на окупованих територіях дійшли до крайньої межі шантажу та перестали видавати життєво необхідну медичну допомогу тим, хто не оформив російський паспорт.

"Ситуація з інсуліном дуже показова. Окупанти намагаються вигадати якісь механізми, щоб змусити людей брати паспорти. Сьогодні вони вже дійшли до крайньої межі, коли вони шантажують необхідною базовою медичною допомогою в обмін на російський паспорт", — ідеться в повідомленні.

Із одного боку, як зазначив Аскад Ашурбеков, це вкрай негативний сигнал, бо місцеве населення страждає. Але, з іншого боку, це говорить про те, що за рік окупації велика кількість людей не стала оформляти російський паспорт і не планує це робити. Навіть попри такий тиск із боку противника.

"Тиск на межі життя і смерті. Це показує, що їхня ідея паспортизації провалилася на території Запорізької області, попри силові важелі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня повідомлялося, що окупанти в Запорізькій області розпочали нову хвилю паспортизації. Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що, починаючи з першого літнього дня, місцеві жителі на захоплених територіях можуть залишитися без лікування.

24 травня Іван Федоров розповів, що росіяни мають серйозні проблеми на Запорізькому напрямку та "пачками" вивозять убитих і поранених.