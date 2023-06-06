Пенсії в Україні: у ПФУ розповіли, хто першочергово отримає виплати

Пенсійний фонд України перевірить одержувачів соціальних виплат, а певні категорії громадян мають пріоритет для отримання пенсії.

Пенсія в Україні має певні дати виплат для громадян, а період надання коштів триває від 4 до 25 числа щомісяця. Про це повідомила Олена Корчака, керівниця ГУ Пенсійного фонду Вінницької області, в програмі "Українське радіо: Вінниця".

Вона розповіла, що певні групи пенсіонерів мають пріоритет. Можливість першими отримати кошти надається окремим категоріям громадян, зокрема таким:

учасникам воєнних конфліктів;

інвалідам війни;

членам сімей тих, хто загинув;

особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною.

Ті пенсіонери, які й надалі працюють, не матимуть можливості одними з перших отримати дату виплат. Для них терміни встановлюються в останню чергу.

Також Олена Корчака прокоментувала й перевірку одержувачів соціальних виплат Мінфіну та Пенсійного фонду. Представники державних структур проводитимуть відповідні перевірки за результатами яких відбуватимуся виплати й надалі або ж ухвалять рішення щодо їхнього припинення. Застраховані особи забов'язані повідомляти органи Пенсійного фонду про те, що відбулися зміни у даних, які вносяться до облікової картки громадянина. Інформацію щодо обставин, які спричиняють зміну статусу потрібно надати протягом десяти днів з моменту їхнього виникнення.

Фокус 5 червня повідомляв, як нараховується пенсія. За певних обставин громадяни отримають право вийти на пенсію зі зниженням відповідного пенсійного віку, а щороку вимоги щодо кількості стажу лише зростатимуть. Для призначення виплат саме кількість стажу роботи визначатиме, якою пенсія 2023 в Україні буде для конкретного громадянина. За певних обставин українці отримають право вийти на пенсію зі зниженням відповідного пенсійного віку навіть за наявності 15–20 років загального стажу.