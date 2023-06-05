Пенсії в Україні: як кількість стажу впливає на розмір виплат

За певних обставин громадяни отримають право вийти на пенсію зі зниженням відповідного пенсійного віку, а щороку вимоги щодо кількості стажу лише зростатимуть.

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Пенсія 2023 року вираховується за показниками стажу, тому від цього й залежить розмір виплат. У 2028 році, щоб вийти на відпочинок, потрібно не менше 35 років. Фокус пояснює, як розмір стажу впливає на розмір виплат від держави.

Для призначення пенсії саме кількість стажу роботи визначатиме, якою пенсія в Україні буде для конкретного громадянина. За певних обставин українці отримають право вийти на пенсію зі зниженням відповідного пенсійного віку навіть за наявності 15–20 років загального стажу.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію

Уряд України останнім часом проводить збільшення розміру пенсій українцям, які мають стаж 30–35 років. Тепер у них пенсії не будуть меншими за 2 760–3 120 гривень залежно від віку.

Щороку стаж для українців зростатиме. Не менше 35 років потрібно буде накопичити у 2028 році. За наявності стажу можна вийти на пенсію у 63 роки, але потрібно не менше ніж 20 років. У 65 років також можливість надається у тому разі, якщо страховий стаж буде від 15 до 20 років.

Мінімальна пенсія з 1 березня для решти осіб зросла з майже 2 100 до 2 520 гривень (для тих, хто не працює).

Хто отримає доплати у червні

Пенсіонери в Україні, які й надалі працюють, зможу отримати у червні надбавку одразу за три місяці. Сума доплат становитиме до 1 200 гривень. Можливість її отримання надається:

пенсіонерам зі стажем не менше 35 років та отримують щонайменше 7 000 гривень;

тим, хто й надалі працює після пенсійного віку і мав 24 місяці стажу станом на 1 березня;

ті, кому пенсію не перераховували два роки.

Нагадаємо, 29 травня в Україні з'являться спеціальні пенсії. Усі особи, які претендують на цю пенсію, повинні бути реабілітовані в установленому законом порядку. Такі виплати надаватимуться тим, хто отримав статус борців за незалежність України у XX столітті.