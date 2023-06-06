"На роки залишився без води": як підрив Каховської ГЕС вплинув на Кривий Ріг — репортаж Фокусу

Кривий Ріг — місто, жителі якого п'ють "різну" воду. Центрально-Міський, частково — Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони живляться з Карачунівського водосховища. А ось решту 70% міста водою постачає канал "Дніпро — Кривий Ріг". Вода для нього відбирається з Каховського водосховища, яке стрімко міліє через руйнування греблі Каховської ГЕС.

Кривий Ріг вже вдруге за рік через ракетні обстріли та теракти ЗС РФ зазнає перебоїв з водою. У вересні 2022 року в місті почалися проблеми з питною водою після того, як ЗС РФ вдарили ракетами по греблі Карачунівського водосховища, намагаючись затопити частину міста. Сьогодні, 6 червня 2023 року, у Кривому Розі знову почалися проблеми із водою. Але тепер вони пов'язані із руйнуванням Каховської ГЕС. Фокус розбирався, чи виявилися готовими до "водної" кризи чиновники та прості городяни.

Ажіотаж через воду у Кривому Розі: що відбувається в магазинах та на вулицях

Частина жителів Металургійного та Довгинцівського районів почала скуповувати воду в розташованому поблизу супермаркеті. Люди віддавали перевагу негазованій воді у пляшках на 1,5 літра, яка продавалася під власним брендом однієї з ліній українських супермаркетів. Мінеральну, газовану воду, воду вартістю понад 20 гривень, а також воду в пляшках об'ємом на 5-6 літрів городяни не купували.

Пакування води, в якому було шість пляшок по 1,5 літра кожна, взяв лише чоловік похилого віку.

"Беру так воду раз на тиждень. У нас із дружиною хворі ноги — щодня виходити за пляшкою води, а потім підійматися на п'ятий поверх важко. Мені легше таку одну "ходку" раз на тиждень зробити", — пояснив він.

Додав, що додаткову воду, попри ситуацію з підривом Каховської ГЕС, не братиме. Мотивував це тим, що питної їм із дружиною достатньо, а воду для побутових потреб ("технічну") вони встигли набрати у ванну, коли ще був тиск у водогоні.

Ажіотажу не було й у невеликій приватній крамниці у цьому ж мікрорайоні, де криворіжці могли купити розливну воду з бака у свою тару. Протягом кількох годин, за словами продавчині, за водою прийшло кілька людей. Кожен узяв по п'ятилітровій пляшці води. Усі вони були постійними покупцями магазину.

Водночас у Довгинцівському районі міста люди скуповували питну воду активніше. Близько 14:00 більшість негазованої мінеральної та столової води було розкуплено. Багато городян купували воду гуртом.

У Довгинцівському районі люди скаржилися на відсутність води з самого ранку, тож питна вода із супермаркетів цього району почала активно розкуповуватися.

У Металургійному районі міста, попри те, що у деяких мікрорайонах через низький натиск вода була тільки у мешканців нижніх поверхів, городяни воду не закуповували. Мало того, чоловік, який взяв дві пляшки питної води та стояв у черзі на касі, відмовився від покупки після того, як поговорив з кимось телефоном. Охоронець супермаркету відніс пляшки назад до зали та поставив на вітрину.

На одній із центральних вулиць міста – проспекті Гагаріна – люди не тільки не панікували з приводу запасів води, а й навіть залишали пляшки на касі, відмовляючись від покупок

Містяни, які проживають в Інгулецькому районі Кривого Рогу, в деяких магазинах і супермаркетах навіть спровокували паніку, намагаючись встигнути запастися питною водою.

"Як з глузду з'їхали й розібрали всю воду. Взагалі всю. Починаючи від 0,5 і до 5 літрів", — говорив чоловік середніх років, розмовляючи телефоном.

"Проявіть свідомість або відключатимемо": яка зараз ситуація з водою в місті

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму телеграм-каналі запевнив городян, що проблем із водою не буде. Для того, щоб вирішити, як забезпечити водопостачанням місто, у Кривому Розі провели екстрену нараду. За словами чиновника, на ній розглядалися як заходи технічного характеру (прокладання труб, створення нових водозаборів, нових помпових станцій), так і організаційні заходи.

За його результатами для городян озвучили алгоритм дій. Людям повністю заборонили полив дачних та прибудинкових ділянок за допомогою шлангів. Також криворіжців попередили про те, що тиск води знижуватиметься з 22:00 вечора до 05:00 ранку. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків. Крім того, максимально скоротити споживання води мають і підприємства міста.

"Під особисту відповідальність кожного керівника підприємства. Прошу виявити свідомість, інакше відключатимемо примусово", — написав голова Ради оборони міста.

Крім того, Олександр Вілкул навіть опублікував окремий допис, в якому просив городян припинити паніку і перестати заповнювати водою ванни "про запас". За його словами, у наступні п'ять годин після того, як люди дізналися про знищення Каховської ГЕС, споживання води у Кривому Розі збільшилося вдвічі.

Однак, наперекір усім запевнення про те, що ситуація залишається контрольованою, хоч і важкою, люди почали панікувати в соціальних мережах.

"Як збожеволіли всі": як Кривий Ріг відреагував на підрив Каховської ГЕС

Близько 10:00 городяни почали скаржитися на те, що вода зникла одразу у кількох мікрорайонах міста. У місцевих телеграм-каналах про це писали жителі мікрорайону Східний-1 (Довгинцівський р-н) та Рудана (Металургійний р-н). Спочатку люди відчули проблеми з натиском води (це стосувалося як мешканців 5-поверхових будинків, так і 9-поверхівок), а пізніше вода в кранах зникла.

Водночас про те, що у кранах немає води взагалі повідомили городяни з Тернівського району та мікрорайону "Вечірній" (Саксаганський р-н).

А ті криворіжці, у яких вода подавалася без перебою, помітили, що вона змінила колір та запах. З кранів у людей почала текти каламутна вода з неприємним болотяним запахом. Зокрема, така вода подавалась у висотні будинки в районі площі Домнобудівників.

Люди одразу з кількох районів Кривого Рогу почали скаржитися на дивний смак та колір води у кранах. Фото: Скриншот

"Як з глузду всі з'їхали. Згадала, як минулого разу в нашу дамбу потрапили, паніка така ж була. Все зробили швидко, воду в каністрах різними частинами міста розвозили, вода була. Паніка тільки роботі заважає", — відреагувала на ситуацію городянка з ім'ям Наталія. Пояснила, що зараз про воду не турбується, бо ще з зимових місяців, коли місто страждало від відключень електрики, привчила себе та сім'ю робити запас води на кілька днів.

До запевнень голови Ради оборони міста багато криворіжців поставилися зі скепсисом.

Люди обурилися навіть тим, що помітили в районі Соцміста поливальну машину комунальників, яка зрошувала клумби. Городяни визнали полив квітів недозволеною розкішшю.

У Покровському районі у городян з'явилася інша проблема: малий тиск води дозволяв набирати воду лише мешканцям нижніх поверхів. Вище третього поверху вода не підіймалася. Через це сусіди-жителі верхніх поверхів почали просити сусідів з нижніх дозволів прийти та набрати води.

"Приходять сусіди з нижніх поверхів води набрати. Ну як їм пояснити про лічильник?" — написала мешканка з ім'ям Вікторія в одному із телеграм-чатів міста.

Кривий Ріг, як і багато населених пунктів України, теж живився з Каховського водосховища. Новина про його обміління внаслідок підриву ГЕС викликала паніку у городян Фото: Скриншот

"На роки залишився без води": чим Кривому Розі загрожує підрив Каховської ГЕС

Наразі навіть експертам важко спрогнозувати, у що виллється підрив Каховської ГЕС для деяких регіонів України.

Так, президент Асоціації професіоналів довкілля PAEW Людмила Циганок говорить про те, що Кривий Ріг та деякі інші міста України на роки залишилися без водопостачання дніпровською водою.

Поки цей матеріал готувався до публікації, стало відомо, що промисловий гігант "АрселорМітал Кривий Ріг" зупинив виробництво сталі, щоб зменшити споживання води у критичних умовах, у яких країна опинилася після підриву ЗС РФ Каховської ГЕС.

"Через підрив та руйнування Каховської ГЕС агресором "АрселорМіттал Кривий Ріг" обмежив споживання води та вже поставив на паузу низку процесів металургійного виробництва. Робота фактично всього обладнання, яке охолоджується водою, призупинено", — йдеться в офіційному повідомленні.

Пресслужба підприємства стверджує, що працювати залишилися лише доменне та коксохімічне виробництва.

Як швидко підприємство зможе повернутися до нормального режиму роботи, буде зрозуміло протягом найближчих 3-4 днів після аналізу глибини падіння рівня води в Каховському водосховищі.

Нагадаємо, 6 червня стало відомо про те, що у Кривому Розі вводять обмеження на користування водою. За словами голови Ради оборони Вілкула, місцева влада Кривого Рогу розуміла ризики відсутності Каховської води ще рік тому і реалізувала великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста.

Все через те, що вранці 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів, оскільки під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів.