"Наслідки катастрофічні": підрив Каховської ГЕС зруйнував ландшафтні системи Дніпра

Вода знищила місця гніздування рідкісних та перелітних птахів. Екологи також говорять про тварин, які не змогли мігрувати.

Підрив Російською Федерацією Каховської ГЕС призвів до катастрофічних наслідків та руйнувань. Про це заявив енергетичний експерт та еколог Станіслав Ігнатьєв, передає "Еспресо" 6 червня.

"Наслідки екологічні просто катастрофічні. Були зруйновані унікальні ландшафтні системи всього гирла Дніпра — це унікальні місця, які змила вода і це місця гніздування рідкісних птахів, прилітних птахів. Я вже не кажу про тварин, які не могли мігрувати", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в Укргідроенерго розповіли, що приблизно 150 тонн паливно-мастильних матеріалів знаходилося на греблі і тепер їх було викинуто у воду. Тобто, без наслідків не обійтись і в майбутньому це ще більше нашкодить українській екології в цьому регіоні.

"Це трансформаторне мастило, мастило, яке було в приводах, резервне мастило. Воно змилося і накопичується в грунтах і воді та виноситься в акваторію Чорного моря", — підсумував енергетичний експерт та еколог Станіслав Ігнатьєв.

Нагадаємо, вранці 6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції у Херсонській області. У регіоні розпочалася евакуація з потенційно небезпечних районів, оскільки під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів.

У Кривому Розі запроваджують обмеження на користування водою після ситуації на Каховській ГЕС. Голова Ради оборони Олександр Вілкул зазначив, що місцева влада ще рік тому реалізувала великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста.

Також генсек ООН заявив, що щонайменше 16 000 людей вже втратили свої будинки після підриву Каховської ГЕС. В організації не мають незалежної інформації про те, як прорвало греблю, але катастрофа, на його думку, є наслідком російського вторгнення в Україну.