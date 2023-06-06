Підрив Каховської ГЕС: фахівці розповіли, коли буде пік розливу води (відео)

За оцінками гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, рівень води в Херсоні може піднятися більш ніж на три метри. Є ризик підтоплення понад 37 населених пунктів уздовж Дніпра.

Пік розливу води із Каховського водосховища очікується до ранку 7 червня. Про це сказав в ефірі єдиного телемарафону гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його оцінками, через три чи чотири дні рівень води почне спадати. Якщо вибухівка порушила греблю на нижніх позначках, Каховське водосховище буде спрацьовано до нуля, додав він.

Вода може піти у Чорне море на 10-й день після підриву греблі

"А якщо її не зруйновано внизу, ми побачимо, що ще до 3 метрів води вглиб може залишитися у водосховищі", — зауважив він.

Аналізуючи характер підриву станом до 16:00, із ймовірністю 90% можна говорити про повне руйнування водозливної греблі, заявив Сирота.

"Звичайно, підніметься позначка у Херсоні до понад 3 метрів. Буде підтоплено понад 37 населених пунктів уздовж річки Дніпро та до Чорного моря", — розповів гендиректор.

Вода може піти в Чорне море на 10-й день після підриву греблі, водосховище буде без води, а річище Дніпра до Чорного моря буде також практично осушене, сказав він.

Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили про наявність доказів підриву Каховської ГЕС. За їхніми відомостями, українська гребля не "втомилася".

Уряд США також заявив про розвіддані, які дозволяють говорити про знищення Каховської ГЕС. Джерела свідчать про з'ясування мотивів вибуху.