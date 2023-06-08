Підрив Каховської ГЕС: через повінь Кінбурнська коса стала островом

Дорога, яка пов'язувала півострів із материком, повністю затоплена внаслідок прориву греблі. Крім того, на півострові спалахнули лісові пожежі.

Кінбурнська коса повністю відрізана від материкової частини через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. Про це повідомив Південний лісовий офіс ДП "Ліси України" 7 червня.

Повідомляється, що дорога біля села Геройське, яка пов'язувала півострів із материком, повністю пішла під воду.

"З коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо", — констатували автори публікації.

Крім того, у джерелі йдеться про те, що на півострові спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь зафіксовано на південно-західній частині півострова. При цьому запах гару доноситься до Миколаєва, що за 60 кілометрів від місця займання.

"Стійкий запах горілої хвої в Миколаєві — наслідки горіння на Кінбурні", — заявили в Південному лісовому офісі.

Нагадаємо, що 7 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до міжнародних організацій, щоб вони евакуювали українців з окупованих територій Херсонської області.

Спікер 124-ї бригади ЗСУ Сергій Грибочок також заявив, що російські окупанти завдали десятків ударів по людях, які намагалися врятуватися із затопленого мікрорайону Острів у Херсоні. За його даними, росіяни обстрілювали евакуаційні автобуси з РСЗВ та інших видів озброєнь.

Ще ми писали про те, що Володимир Зеленський висловив розчарування реакцією ООН та Червоного Хреста на підрив Каховської гідроелектростанції. За його словами, міжнародні організації, створені на запит України після катастрофи.